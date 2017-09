Co řekneme, to splníme. TOP 09 chce jeden elektronický účet pro každého občana

Jako jedinou pravicovou proevropskou stranu, která chce vládu práva, nikoli vůdců, představil Miroslav Kalousek svoji TOP 09. Zahájil tím tak horkou fázi kampaně.

Top 09 zahájila 4. září v Praze svoji kampaň do podzimních parlamentních voleb. Na snímku Markéta Pekarová Adamová, Miroslav Kalousek, Karel SchwarzenbergFoto: Deník / Divíšek Martin

"Nejsme strana, která toho moc slibuje, ale co řekneme, to splníme a svých osmi prioritních bodů se budeme držet a neopustíme je," řekl pražský lídr a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.

K nim patří například zavedení elektronického účtu pro všechny lidi starší 18 let, kde by byly přehledně zaznamenávány všechny jejich povinnosti i nároky. K základním heslům strany patří i Pole pro potraviny, ne pro naftu do nádrže či Nevykašleme se na důchodovou reformu. TOP 09 bude prosazovat zavedení nadstandardu ve zdravotnictví a politiku vstřícnou k ženám matkám, které nechtějí rezignovat na profesní kariéru.

Karel Schwarzenberg připomněl, že Česko musí zůstat v hlavním proudu EU a zavést euro. "Když zůstaneme jen pozorovateli, skončíme na okraji nebo v exitu," uzavřel.