Co má vyrůst na místě pekáren? Lidé mohou říci své mínění

Praha – Jak by měla vypadat budoucí podoba zástavby na místě Michelských pekáren? To je téma, o kterém chce pohovořit s občany nový vlastník areálu, společnost Skanska Reality. Ve čtvrtek zve zájemce z řad veřejnosti na diskusní setkání, které se koná přímo v Michli – od 17.30 v Základní škole Na Líše.

Michelské pekárny. Archivní foto. Foto: Archiv

Firma představí své záměry – a s občany hodlá probrat, jaké zadání by architekti měli dostat. Plánuje tedy diskutovat o tom, jaké funkce by území mělo plnit kromě bydlení, o tom, jaké obchody či služby by lidé v dané oblasti uvítali, jakou představu mají o budoucí podobě zástavby i veřejných prostranství – a současně by měla přijít řeč i na to, co by si naopak v blízkosti svých domovů lidé v žádném případě nepřáli.