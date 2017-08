Co je pro někoho stará veteš, jinému poslouží. Zaklínadlo zní: Re-Use

Praha – Pomoci vdechnout nový život starým věcem mají takzvaná Re-Use centra, která umožní nacházet uplatnění pro starší, avšak stále funkční či využitelné předměty. Ty by jinak kvůli své nemodernosti skončily v odpadu. Po vzoru Vídně nebo třeba Budapešti začíná magistrát hledat vhodné prostory pro spuštění pilotního projektu – dobře dostupnou krytou halu. Či více hal: buď pro otevření hlavního Re-Use centra, nebo několika center menších.

Re-use. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Nepotřebné, ale ještě použitelné věci občané za dohledu obsluhy odkládají do Re-Use centra, odkud si je pak zájemci mohou odnést za symbolický poplatek. Získané peníze se využívají na podporu systému nakládání s odpady. Počítá se také s tím, že pražské Re-Use centrum by mohly doplnit i věci, jichž by se jejich vlastníci chtěli zbavit odložením do sběrných dvorů – ať už jde o nábytek, knihy, textil nebo třeba hračky.