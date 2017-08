Člověku v bezvědomí dokáže s radami po telefonu pomoci i laik

Praha /VIDEO/ – Téměř šest tisíc výjezdů k pacientům, které svědci nalezli v bezvědomí, a to často přímo na ulici nebo třeba někde v parku, zaznamenali od počátku roku pražští záchranáři. Šest tisíc lidí s poruchou vědomí za sedm měsíců! „Není to tedy v Praze pro kolemjdoucí ojedinělý jev,“ připomněla Jana Poštová z centrály pražských záchranářů. S tím, že příčiny jsou velmi různorodé.

Nácvik první pomoci. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Drahomír Stulír

Na vině může být cévní mozková příhoda nebo zástava srdce, ale také vyčerpání, dehydratace, záchvat křečí, vysoké letní teploty či naopak podchlazení, úrazy a pády – a rovněž otravy alkoholem nebo jinými návykovými látkami. „Vědomí je jednou ze základních životních funkcí, jeho jakákoliv porucha může být život ohrožující, a proto je na místě vždy zavolat záchrannou službu,“ upozornila Poštová.

Laik dokáže pomoct bez zdravotnického vzdělání

Mnozí lidé však nevědí, jak se v podobné situaci zachovat, ukazují zkušenosti pražských záchranářů. Rada je jednoduchá: přesvědčit se, že dotyčný pouze nespí, pak zavolat na linku 155 – a následně postupovat podle pokynů operátorky. Tak dokáže účinně pomoci i laik bez zdravotnického vzdělání.

Pražany v tomto směru záchranáři chvílí: zasáhnout a poskytovat pomoc lidé v hlavním městě bývají ochotní; v porovnání světových metropolí je Praha na špičce. Je ovšem na místě nezapomínat ani na vlastní bezpečnost – třeba maminkám s dětmi nebo samotným ženám, které nemají žádnou společnost, lze doporučit, aby se s žádostí o pomoc obrátily na další kolemjdoucí.

Rady pražských záchranářů pro případy, kdy kolemjdoucí narazí na člověka, který na první pohled nejeví známky vědomí:

- Bezpečnost zachránců je na prvním místě. Pokud se například osamocené ženy či maminky s malými dětmi obávají situaci řešit samy, měly by oslovit další kolemjdoucí nebo alespoň hlasitě volat o pomoc. Nahlas oslovte nalezeného člověka a sledujte, zda bude reagovat. Vždy je šance, že pouze spí.



- Volejte linku 155, pokud možno přímo od postiženého. Nejdůležitější je nahlásit správnou polohu. Pokud volající neví, kde je, jsou užitečným vodítkem číselné štítky na lampách veřejného osvětlení. Pomůže také použití mobilní aplikace Záchranka, která polohu určí pomocí GPS. Ojedinělé nejsou situace, kdy například cestující MHD nahlásí, že během jízdy viděl zřejmě člověka v bezvědomí. Pokud má kdokoliv pocit, že viděl někoho, kdo by mohl potřebovat pomoc, je důležité k dotyčnému dojít, zjistit jeho aktuální stav a v případě potíží nahlásit jeho přesnou polohu.



- Postiženého znovu hlasitě oslovte, pokud nereaguje, zatřeste mu rameny. Když ani tehdy nereaguje, znamená to, že je v bezvědomí.



- U člověka v bezvědomí je důležité zjistit, zda dýchá. Dotyčného je potřeba dostat do polohy na zádech a zaklonit mu hlavu, což uvolní dýchací cesty. Zároveň ale hlavu ani krk ničím nepodkládejte. Když se hrudník postiženého v pravidelných intervalech zvedá a klesá, tak dýchá. Musí se však nadechnout alespoň dvakrát za deset vteřin. Pozor na takzvané lapavé dechy (vypadají, jako když ryba lape po vzduchu). Ty jsou známkou zástavy oběhu. Pokud tedy člověk nedýchá, nebo nedýchá normálně, je nutné postupovat podle instrukcí operátora a zahájit nepřímou srdeční masáž, a když se postižený nijak nebrání, pokračovat v oživování až do příjezdu záchranky.



- Volající by měl u postiženého vydržet až do příjezdu sanitky a kontrolovat jeho stav, především dýchání. Pokud by se cokoliv do příjezdu sanitky zhoršilo, je nutné znovu zavolat na tísňovou linku 155, než záchranáři dorazí na místo. Přijíždějící záchranáře je vhodné na sebe upozornit například máváním.



Zdroj: zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy