Clam-Gallasův palác v centru města nabídne letní divadlo a kavárny

Praha /FOTOGALERIE/ - Historickou budovu v sousedství Národní a městské knihovny čeká nákladná oprava za půl miliardy. Po ní by v paláci měla být výstava, kavárna a přes léto divadelní scéna.

Do šlechtického sídla by se znovu měl navrátit život. Zatímco nyní je Clam-Gallasův palác sídlem archivu hlavního města, v budoucnu z něj magistrát hodlá udělat budovu pro kulturní akce. Už nyní se nabízí různé návrhy.

„Měly by se zpřístupnit prostory s dobovými freskami, kde by měla být výstava, která by přiblížila, jak to vypadlo, když tam šlechta trávila zimy," popsal jeden z námětů využití budovy architekt Petr Malinský, jenž je jedním a autorů projektu opravy paláce.

V přízemí by měla být kavárna

V hlavním městě se podle architekta nachází asi 130 šlechtických paláců, z nichž žádný nenabízí expozici, která by přiblížila pobyt „modré krve" v Praze. Tím by se mohla zvednout i atraktivita paláce.

I zbytek by měl sloužit kulturním aktivitám. „Na nádvoří se uvažuje o pořádání letních divadel," doplnil Malinský. Zároveň by v přízemí budovy měla vzniknout kavárna, k níž by se znovu otevřel vchod z Husovy ulice, který je v současnosti zavřený.

Průchod spojí ulice

Na stálo by se měl také otevřít vchod do paláce z Mariánského náměstí. „Vznikla by tak další cesta pro pěší, která by propojila náměstí s křižovatkou ulic Husova a Karlova," uvedl radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL). Díky tomu by chodilo ulicí s úzkým chodníkem méně lidí.

Ulice kolem paláce by se pak měly podle dřívějších informací magistrátu také opravit, až bude jasná podoba projektu. Celá rekonstrukce objektu by pak podle Elišky Kaplický Fuchsové (ANO), předsedkyně magistrátního výboru pro kulturu, měla podle odhadů vyjít na 450 milionů korun.

Budova při běžné údržbě vydrží roky

Rekonstrukce by podle odhadů neměla začít dříve než příští rok. „Možná ani to ne. V tom roce jsou volby, takže se možná na opravu ani nedostane. Některé hezké záměry se tak nejspíš nezrealizují," řekl člen kulturního výboru Václav Novotný (TOP 09). To, že si na opravu palác nejspíš počká, podle opozičního zastupitele nevadí.

„Budova není v tak špatném stavu, že by se měla hned zřítit. Při běžné údržbě pět milionů korun ročně vydrží v tomto stavu klidně ještě deset let," míní Novotný. Do té doby by mělo město určit, kdo bude po opravě palác provozovat. Zda městská galerie, muzeum, či jiná instituce. Až provozovatel by měl o podobě expozic rozhodnout.

Jde o architektonický skvost

Rekonstrukce Clam-Gallasova paláce je součástí projektu z roku 2010, v rámci kterého chtělo vedení města v návaznosti na architektonickou soutěž opravit i budovu Nové radnice a samotné Mariánské náměstí.

Kvůli vysokým nákladům se má však nakonec opravit jen dřívější sídlo šlechty. To bylo postaveno na přelomu 17. a 18. století. Odborníci ho považují za architektonický skvost.

