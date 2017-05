Chránit děti před zlem pomáhají peníze na prevenci

Praha – Přes půl druhého milionu korun dá letos na takzvanou primární prevenci ve školách městská část Praha 4. V úterý to připomněl Jiří Bigas z radnice. Podle jeho slov jsou ovšem na „čtyřce" hrdí nejen na sumu zařazenou do rozpočtu, ale především na to, co se za tyto peníze ve spolupráci s metodiky prevence jednotlivých základních škol daří pořídit.

Peníze. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Žákům se dostane poučení o všech základních tématech prevence rizikového chování dětí a mládeže, připomněl radní pro školství Jaroslav Míth (ODS). „Společně se nám podařilo zajistit, aby se dozvěděli důležité informace o tématech rizikového chování a získali dovednosti potřebné ke zdravějším způsobům řešení různých situací,“ uvedl Míth. ČTĚTE TAKÉ: Zeleň kolem školy osvěží voda ze střechy Michková počítá s rozšířením prevence i do MŠ Ke školákům se tak dostává například varování před nikotinem, marihuanou, alkoholem, drogami – stranou pozornosti ale nezůstávají ani šikana a kyberšikana. Od radnice školy získávají i příspěvky na adaptační výjezdy žáků a dofinancování projektů hrazených z grantů magistrátu. Předsedkyně Výboru pro bezpečnost Lucie Michková (ODS) má ovšem i další plány. Počítá s rozšířením preventivních aktivit také do mateřských škol.

Autor: Milan Holakovský