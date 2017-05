Chovanec popírá, že by útočník z Manchesteru letěl přes Prahu

Útočník z Manchesteru Salman Abedi (v arabském přepisu Salmán Abádí) neletěl před útokem přes Prahu. Na twitteru to dnes oznámil český ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Ministr to uvedl na základě poznatků, které dnes tuzemské bezpečnostní složky získaly od zahraničních partnerů. Podle Chovance není pravdivá informace, kterou přinesl německý list Der Tagesspiegel.

Německý list dnes s odkazem na zdroje z bezpečnostních složek uvedl, že atentátník přiletěl do Manchesteru 18. května z německého Düsseldorfu, kam přicestoval z Libye přes Prahu.

České bezpečnostní složky tuto informaci neměly a přes den jí prověřovaly. "Od zahraničních partnerů známe leteckou trasu osoby zmiňované médii v souvislosti s útokem v Manchesteru. Mohu potvrdit, že informace, že by tato osoba letěla přes Prahu, není pravdivá," oznámil odpoledne na twitteru Chovanec. Dodal, že by novináři měli zveřejňovat jen zdrojované informace a neměli by se tak podílet spekulacemi na vytváření paniky.

Na problematiku, zda Česko nevyužívají teroristé pro cesty do míst bojů za Islámským státem nebo při návratu zpět do Evropy, se dlouhodobě zaměřuje česká tajná služba BIS. Kontrarozvědka loni podle dokumentu o vnitřní bezpečnosti nezaznamenala odchody k tzv. Islámskému státu ze strany cizinců žijících v Česku. Neodhalila ani případy, kdy by přes Česko putovali bojovníci IS.

Pokračoval naopak trend, kdy lidé z jiných zemí, kteří nepatřili k IS, cestovali přes Česko do oblastí bojových operací v Sýrii, přičemž využívali hlavně pražské letiště. Ve výroční zprávě za rok 2015 BIS upozornila, že z Česka celkem odcestovalo sedm lidí do Sýrie se záměrem připojit se k teroristickým organizacím. Tito lidé byli z islámského světa a v tuzemsku pobývali pouze krátkodobě.

Kolem pohybu Abediho je řada nejasností. Zatím není zřejmé, co přesně dělal před atentátem v Libyi, odkud pochází jeho rodina. Kvůli teroristickému útoku je ve vazbě osm lidí. Útok si vyžádal 22 obětí, jsou mezi nimi i děti.