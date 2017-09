Chátrající nemovitosti? I takový obraz nabízí centrum Prahy

Praha – Do další etapy vstupuje od soboty rozsáhlá tramvajová výluka v Nuselském údolí a v oblasti Albertova, kde si rekonstrukce inženýrských sítí, vozovek a tramvajových tratí vynutila výrazné změny s odklony zasahujícími i do poměrně vzdálených oblastí. V současné fázi prací plánované do čtvrtka 28. září bude obousměrně přerušen provoz tramvají mezi zastávkami Otakarova a Albertov a jednosměrně také v úseku Výtoň–Albertov–Karlovo náměstí.