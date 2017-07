Čeští fighteři vyzvali nekompromisního soupeře – rakovinu

Praha – Nadační fond „Šance onkoláčkům“ funguje už nějakou dobu, v posledních měsících „zamávali“ s jeho fungováním lidé kolem bojových sportů. Jak je jím vlastní, vtrhli do projektu s nebývalou razancí, a odhodláním…

Jaroslav "Jubox" Pokorný a Jaroslav "Číňan" Poborský před svým zápasem v Praze s dětmi z projektu "Šance onkoláčkům".Foto: Deník / Plachý Zdeněk

Jednou z osob, která se připojila, je Lenka Bartáková. Pokud se zúčastňujete zápasnických galavečerů, museli jste si jí všimnout. Pobíhá kolem klece, nebo ringu, s foťákem, spravuje také stránky czechfigters.cz.



Lenko, jak jste se k dětem onemocněným rakovinou vlastně dostala?

Připojila jsem se loni na podzim po oslovení kamarádem Karlem Zdeňkem, zda bych pro ně zdarma nenafotila charitativní kalendář. Neváhala jsem ani minutu. Tím, že se zabývám bojovou scénou u nás, jsem se rozhodla udělat koncept, kdy na prvních šesti fotkách budou malým fighterům pomáhat v jejich činnostech onkoláčci. Dalších šest fotografií je zase v nemocničním prostředí, kdy zdravé děti pomáhají onkoláčkům.

Když se prodíráme fotografiemi, je vidět, že se Vám podařilo „sehnat“ přední české bojovníky…

Oslovila jsem naše top fightery z různých bojových sportů, tedy za MMA Karlose Vémolu, za K1 Ondřeje Hutníka, za thajský box Lukáše Dvořáka, za BJJ Eldara Rafigaeva, za box Fabiánu Bytiqi a za zápas Adélu Hanzlíčkovou.



Jak takové focení vlastně probíhalo?

Musím říci, že to nebylo jednoduché, nic z toho, co jsem si původně vymyslela nevyšlo, jelikož jsme hodněkrát museli měnit termíny s ohledem na zdravotní stav dětí. Většinou děti jely rovnou z nemocnice po mnohaměsíční izolaci od normálního života a tak jsem na pořízení fotky měla maximálně pět minut.

Nicméně, povedlo se…

Nakonec jsme vše zvládli a děti byly naprosto úžasné. Teď už zbývalo jediné-zajistit peníze na tisk kalendáře.



Jak se shánějí peníze na takový projekt…

Vyhlásila jsem na své facebookové stránce czechfighters sbírku a doufala, že se objeví nějaká firma, či bohatý sponzor, který tisk zaplatí.



To se ale nestalo…

Na účet začaly přicházet peníze od obyčejných lidí. Hodně z nich znám osobně a tak vím, že většina rozhodně nemá na rozdávání, často sami potřebují pomoci a přesto dávají.

Taková reakce určitě potěší…

Hrozně mě to vzalo za srdce a jsem jim neskutečně vděčná. Brzy jsme měli potřebné peníze na tisk, ale lidé posílali peníze dál.



Co se s tímto„přebytkem“ děje?

Veškeré finance, které se vyberou nad rámec potřebného tisku jdou rovnou na pomoc onkoláčkům.



Tím to ale neskončilo, na galavečeru v Liberci za Vámi přišel bojovník MMA Jaroslav „Jubox“ Pokorný, je to tak?

Dal peníze na onkoláčky a říkal, že by spolu s týmem ASA chtěl pomoci víc. Slovo dalo slovo a za pár dní se Jarda spolu s Filipem Mackem, Patrikem Kinclem a jeho přítelkyní Pavlou nechali ostříhat od nemocné Adélky. Fotografie zase obletěly ten náš facebookový svět a peníze stále přibývaly.



Jaroslav „Jubox“ Pokorný ale vymyslel další věc…

Jarda se rozhodl, že při svém dalším zápase na XFN nastoupí spolu s onkoláčky. To byl trochu problém, jelikož děti v léčbě a tedy bez vlásků jsou náchylní na onemocnění a tak nemohou mezi tolik lidí.



Co s tím?

Podařilo se mi sehnat tři malé bojovníky a to Verunku Justlovou, která následkem léčby rakoviny je nyní na invalidním vozíku, malý Toníček Rácz, který je po dvou transplantacích jater a také Matýska. S tím jsme dlouhé měsíce plánovali focení na kalendář, ale jeho zdravotní stav to bohužel nedovoloval a mnohokrát se termín rušil. My mu ale říkali, že si na něj rádi počkáme a ten den opravdu přišel, na tomto galavečeru.



Jak to Matyášek zvládal?

Matyášek zvládl nejen focení v kleci s Karlosem Vémolou, ale dokonce vydržel i na emotivní nástup s Jardou, při kterém ho obrovským potleskem povzbudila vyprodaná hala Královka. Byl to neskutečný zážitek a já jsem za něj všem moc vděčná. Nejen Jardovi, který má vždy své nástupy velmi vyhecované, ale tentokrát se toho vzdal, aby upozornil na onkoláčky a pomohl tím vybírat tolik potřebné finance. Obrovský dík a poklona patří všem malým bojovníkům s rakovinou, ale zejména Matyáškovi.

Fanoušci v hale si asi dovedli těžko představit, jak to pro něj bylo těžké…

Když jsem za ním o dva dny později byla v nemocnici, dělalo mu velký problém posunout se na posteli, abych si k němu mohla lehnout. Nechápu, kde vzal tolik sil vůbec být na tom galavečeru a sejít do klece. On to ale dokázal. Chtěl upozornit na nemocné děti a přimět tak lidi k pomoci i přes svou obrovskou bolest.



Jak to Matyášek celé vnímal, když jste s ním mluvila?

Byl rád, že tam mohl stát a splnil se mu tak jeden z jeho snů.



Bohužel právě Matyášek svůj těžký boj prohrál…

Ten hlavní sen, a to žít, jsme mu splnit nedokázali. Matyášek minulý týden podlehl své nemoci a ve věku pouhých 12 let opustil náš svět, naše srdce však neopustí nikdy. Dokázal strhnout obrovskou vlnu solidarity mezi fightery i fanoušky a za to jsem mu neskutečně vděčná a jsem na něj pyšná. Matyášku…děkuji ti!

Co říct na závěr?

Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem fighterům, i fanouškům, kteří přispívají na onkoláčky, stejně tak pořadatelům galavečerů, kteří chtějí pomoci, Vencovi Přibylovi, který pro Matýska udělal něco neskutečného a velký díky tý bandě z ASA- tedy hlavně Jardovi, Patrikovi a Mácovi.

Číslo transparentního účtu, na který je možné onkoláčkům přispívat je 2600717725/2010 v.s.: 272.