Česko jako země úspěšného a zdravého početí

Praha /RASTR, INFOGRAFIKA/ - Česká centra asistované reprodukce jsou doslova nabitá klienty ze zahraničí. Řešit neplodnost ve své vlastní zemi jim totiž mnohdy nedovoluje legislativa. Jistým bonusem je pak třetinová cena, kterou za zákrok zaplatí.

Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Největší počet klientů přichází do Čech ze sousedního Německa, kde je darování vajíček zakázáno zákonem o ochraně embryí. A to i přesto, že o tom tamní parlament už řadu let diskutuje.

Česká centra poskytují genetický screening embryí

„V českých centrech se léčí celá německá klientela, proto jsou tak nabitá. V Německu je povolené pouze dárcovství spermií, ale s tím, že takto počaté dítě má právo znát svého biologického otce,“ uvedla Radka Jarošová z Kliniky asistované reprodukce, jejichž služby využije kolem 2500 zahraničních klientů ročně.

Další výhodou českých center je to, že poskytují genetický screening embryí. Ani to v Německu nelze. „Pátý den odebíráme a posíláme vzorek buňky embrya na genetickou analýzu kvůli onemocněním, jako je Downův syndrom. Také děláme genetickou diagnostiku, kdy je u některých párů nějaké závažné onemocnění, jako je hemofilie, geneticky dané,“ vysvětlila Jarošová. Jistou výhodou pro neplodné páry je i to, že oproti jiným vyspělým zemím u nás za léčbu dají třetinovou cenu. Přesto je podle lékařky znát, že jakmile se v některé z vyspělých evropských zemí legislativa uvolní, je pokles klientů znát. „Nyní například proto ubývají klienti z Itálie,“ tvrdí.

Dobrý přivýdělek

Zatímco dárkyněmi jsou v 99 procentech ženy z České republiky, tak příjemkyněmi jsou naopak v naprosté většině cizinky. Ještě před deseti lety byl navíc věkový průměr dárkyň 29 let. Nyní už jsou mezi dárkyněmi nejčastěji ženy kolem šestadvacátého roku života. Mladé dívky často možnost darování vajíček vnímají jako slušný přivýdělek. Některé tak darovací cyklus absolvují víckrát , než je vhodné. Z toho důvodu se proto často hovoří o tom, že by se měly registry dárkyň všech institucí propojit, aby měli lékaři větší přehled. „Žena by měla jít darovat vajíčka dvakrát, maximálně třikrát za život. Jedná se přece jen o stimulační léčbu. Mladé dívky často láká zajímavá finanční kompenzace,“ upozorňuje lékařka.

Ženy mateřství odkládají

Dárcovství vajíček je v současnosti hojně využívanou metodou léčby neplodnosti. Pro ženy, jež trpí poruchou tvorby vlastních vajíček, je to leckdy jediná možnost k početí dítěte. „Nejčastější příčinou selhání tvorby vlastních vajíček je vzrůstající věk prvorodiček a odsun mateřství po čtyřicátém roce života. Plodnost ženy totiž v tomto období rapidně klesá,“ konstatuje gynekoložka z Gennetu. To potvrzuje podle Jarošové i fakt, že přirozenou cestou otěhotní po čtyřicítce zhruba jen osm procent žen a dalších šedesát procent jich dítě ani nedonosí.

Pomohla jsem ženě, která po miminku dlouho toužilaKamila se rozhodla darovat své vajíčko anonymně před dvěma lety. V té době jí bylo šestadvacet. K rozhodnutí ji ale podle jejích slov nevedly peníze. Problém s početím totiž v minulosti řešilo i několik žen v jejím blízkém okolí. Protože ji navíc v tomto rozhodnutí podporovala i její rodina, která Kamilin postoj respektovala, o dárcovství už se dlouhou dobu nerozmýšlela. Nakonec u ní ale zvítězila touha pomoci ženě, která si moc přeje miminko a ostatní možnosti už vyčerpala. Pro pacientky, které trpí poruchou tvorby vlastních vajíček, je totiž dárcovství leckdy jedinou možností k početí vytouženého dítěte.



OBAVY ZE SAMOTNÉHO ZÁKROKU MĚLA

O možnosti darovat vajíčko se prvně dozvěděla prostřednictvím sociální sítě, kde zahlédla reklamní kampaň jedné z klinik asistované reprodukce. „V ten moment jsem si vzpomněla na svou tetu, která vlastní děti mít nemohla a celý život se tím trápila,“ tvrdí Kamila.Ačkoli vnímala dárcovství jen kladně, tak přiznává, že obavy ze samotného zákroku měla. Vše se ale obešlo bez jakýchkoli komplikací a zákrok se povedl. „Po zákroku jsem cítila trochu pálení v podbřišku, ale během pár hodin spánku to přešlo a odpoledne jsem mohla jít domů,“ popisuje dárkyně s tím, že se není čeho bát. „Mnoho žen se obává, že po darování vajíček nebudou moci mít už vlastní děti, ale to riziko je minimální,“ konstatuje Kamila.



KAMARÁDKY JEJÍ ROZHODNUTÍ NECHÁPALY

Reakce lidí z Kamilina okolí však byly jiné než od rodiny. Její kamarádky se nad rozhodnutím darovat vajíčka udivovaly a pozastavovaly. „Braly to tak, že někde po světě pak bude běhat mé dítě. Já ale darovala pouze vajíčka, ne dítě,“ oponuje dárkyně, která vnímá tento typ dárcovství stejně, jako když se někdo rozhodne darovat krev nebo kostní dřeň. „Tam přece také dáváte část svého těla někomu, komu tím zlepšíte kvalitu života,“ přirovnává Kamila. Na otázku, zda by obdarovanou matku chtěla znát, ale zakroutí hlavou. Anonymní systém, který v České republice funguje, je podle ní ideální. „Asi bych s odtajněním obdarované ženy začala vnitřně řešit více otázek a zřejmě bych dárcovství více zvažovala, možná bych do něj ani nešla,“ uvažuje. „Takto jsem byla absolutně vyrovnaná a o správnosti svého rozhodnutí jsem nepochybovala,“ dodává Kamila.