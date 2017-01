Celé Národní muzeum bude po opravě přístupné do půlky roku 2020

Praha /FOTOGALERIE/ - Všechny expozice Národního muzea v Praze se po generální rekonstrukci otevřou do poloviny roku 2020. Ke stému výročí vzniku Československa příští rok v říjnu skončí stavba a v historické budově se otevře velká česko-slovenská výstava. Novinářům to v úterý při kontrolním dni řekl ředitel muzea Michal Lukeš. Do poloviny roku 2019 budou pro veřejnost zpřístupněny přírodovědecké expozice a o rok později i historické expozice v Nové budově, řekl na dotaz.

dnes 13:10 SDÍLEJ:

Fotogalerie 6 fotografií Kontrolní den v rekonstruované hlavní budově Národního muzeaFoto: ČTK/Roman Vondrouš

Zatím se k Nové budově muzea, objektu někdejšího Federálního shromáždění, při rekonstrukci buduje tunel. Staveniště si dnes prohlédli předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) a ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). V sálech pracují restaurátoři Spolu s novináři procházeli po stavbě po červených kobercích, které kdysi zdobily dvoranu a dnes tlumí prašnost. Interiér budovy je kvůli tlumení otřesů obedněný dřevotřískou, muzeem zní sbíječky a venkovním výtahem se vozí lidé i materiál. Z nádvoří lze vidět, jak se pod historickou budovou a magistrálou hloubí podzemní spojovací cesta do Nové budovy. V sálech pracují restaurátoři v typickém záklonu na stropních malbách, práce na venkovních plastikách kvůli mrazu dočasně ustaly. Je to náročná stavba „Jsme asi v poločase stavby, uplynulo necelých 20 měsíců, co jsme stavbu předali stavební firmě. Je to velice náročná stavba, myslím, že je to jedna z nejnáročnějších staveb, která v České republice probíhá, ať už velikostí, tím, že třetina prací jsou speciální památkářské práce na národní kulturní památce, i tím, že leží ve středu Prahy," řekl Lukeš. Uvedl, že se mu daří udržet rozpočet stanovený v tendru na přibližně 1,6 miliardy korun. „Jsme celkem úspěšní, co se týká víceprací, na nich jsme povolili vyplatit navíc 16 milionů korun, zároveň téměř o deset milionů byly ´méněpráce´, to je rozdíl šest milionů korun," uvedl. Otevření Národního muzea bude událostí roku 2018 „Národní muzeum nikdy od svého postavení neprošlo komplexní rekonstrukcí, je to poprvé v historii, kdy jeho historická budova prochází rozsáhlou rekonstrukcí," připomněl Sobotka. „Jsem přesvědčený, že budova bude nádherná. (…) Už dnes jsme mohli vidět fragmenty toho, jak třeba bude vypadat nová fasáda, jak vypadají rekonstruované stropy. Otevření Národního muzea bude jednou z důležitých událostí roku 2018," řekl premiér, který při rozhodování o generální opravě muzea v roce 2006 byl ministrem financí. Čtěte také: Premiér a ministr kultury se podívají na opravu Národního muzea

Autor: ČTK