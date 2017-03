Část daně z tabáku a alkoholu má jít na nemocnice, plánuje ministr Ludvík

Část vybrané spotřební daně z alkoholu a z tabákových výrobků by měla směřovat na investice v nemocnicích. Plánuje to ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Při sněmovních interpelacích řekl, že chystá dát v tomto směru koncepci vládě. Její případné naplňování ale bude až na budoucích kabinetech.

Ve veřejném zdravotním pojištění peníze na opravy nemocničních budov nejsou, připomněl ministr. Vnitřní dluh zdravotnictví je přitom podle něho v desítkách miliard korun a nemocnice jiných než státních zřizovatelů není z čeho dotovat.

Jiný zdroj peněz, než byla část výnosu z spotřební daně z alkoholu a z tabáku, Ludvík nevidí. Peníze by plynuly do investiční kapitoly ministerstva, z níž by se hradily opravy všech nemocnic bez ohledu na zřizovatele, tedy například i krajských a církevních, dodal.

Na problém upozornil poslanec KDU-ČSL Ludvík Hovorka, podle kterého se mezi regionálními a přímo řízenými nemocnicemi rozevírají nůžky. Poukazoval na prosincové rozhodnutí vlády, podle něhož stát poskytne na investice sedmi velkých nemocnic v příštích deseti letech i s miliardovou rezervou asi 8,4 miliardy korun. Může se podle Hovorky stát, že pacienti budou nakonec chodit jen do těchto velkých nemocnic.

