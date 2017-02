Bývalý šéf protokolu Hradu Forejt nastoupí do Klausova institutu

Bývalý ředitel odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt nastoupí do Institutu Václava Klause. Uvedl to dnes server Aktuálně.cz. Protokol Hradu vedl Forejt již v době, kdy byl prezidentem právě Klaus. Z funkce odešel loni v prosinci poté, co média upozornila na existenci kompromitujícího videa, na kterém je údajně zachycen. Hrad sdělil, že Forejt se funkce vzdal z osobních a zdravotních důvodů.

včera 10:37 SDÍLEJ:

Jindřich ForejtFoto: DENÍK/ Martin Divíšek

"Tu spolupráci zprovozníme od příštího týdne," řekl Aktuálně.cz ředitel Klausova institutu Weigl. Nechtěl upřesnit, co bude mít Forejt na starosti. Institut založený roku 2012 uvádí, že se zabývá "rozvíjením politického a ideového odkazu Václava Klause", zkoumáním nejnovějších dějin a aktuálními politickými, ekonomickými a společenskými problémy. Čtěte také: Zeman stále věří, že se Forejt stane velvyslancem ve Vatikánu Forejt na Hradě působil od roku 2002. Funkce se vzdal na začátku prosince 2016. V posledních měsících, než se v médiích objevily informace o kompromitujícím videu, byl prezidentův protokol spojován s několika spornými situacemi. Forejt musel vysvětlovat zpoždění letadla dopravujícího prezidenta Miloše Zemana na pohřeb bývalého slovenského prezidenta Michala Kováče. Z Forejtova odboru také podle Hradu pocházela chybná informace, na jejímž základě Zeman mylně obvinil amerického velvyslance Andrewa Schapira z neúčasti na udílení státních vyznamenání. Forejt byl také často zmiňován v kauze neudělení vyznamenání pamětníkovi židovského holokaustu Jiřímu Bradymu. Forejta se po odchodu z funkce Klaus zastal. Oznámil, že ho zacházení s Forejtem lidsky velmi zasáhlo. Za šéfem protokolu stál například i v prosinci 2013, kdy média psala o Forejtově nepravdivých údajích o vzdělání. Prezident Zeman po oznámení Forejtova odchodu z Hradu prohlásil, že stále věří, že se Forejt stane velvyslancem ve Vatikánu. Podle Zemana záleží na ministerstvu zahraničí a souhlasu Vatikánu. Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) v reakci na Zemanovo prohlášení řekl, že debaty o obsazování velvyslaneckých postů se mají odehrávat mezi dotčenými státy, a nikoli veřejně. Čtěte také: Podle Chovance by video s Forejtem měli prověřit státní zástupci

Autor: ČTK