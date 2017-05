Bývalý redaktor MF Dnes Přibil: S Babišem jsem se sešel, nic jsem nenahrával

/POSLECHNĚTE SI NAHRÁVKU/- Na facebookovém profilu bývalého redaktora Mladé fronty Dnes (MfD) Marka Přibila se dnes objevilo vyjádření, podle něhož se s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO), kterého vnímal jako šéfa, sešel třikrát. Zdůraznil ale, že nikdy nikoho nenahrával a popřel také, že by pracoval pro ministra vnitra za ČSSD Milana Chovance, jak to naznačuje Babiš.

"S panem Babišem, jehož jsem vnímal jako svého šéfa, jsem se sešel třikrát. Nikdy jsem nikoho nenahrával, natož abych pracoval pro Chovance, jehož jsem úhlavním nepřítelem. A to i v rámci soudních sporů. Více se k této věci nebudu a nehodlám vyjadřovat," uvedl Přibil.

Na zveřejněných nahrávkách, které vyhrotily už tak napjatou situaci ve vládní koalici, Babiš mluví s novinářem o připravovaných článcích o politických rivalech ve svých bývalých médiích. Šéf ANO dnes nahrávky označil za zmanipulované a tvrdí, že se jednalo o provokaci ze strany Přibila. V jiné nahrávce zase místopředseda vlády vulgárně pomlouvá premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), další politiky či novináře.

S Přibilem hovořili novináři z investigativního týmu Českého rozhlasu, podle nichž jsou nahrávky autentické. Babiš se s Přibilem sešel v Průhonicích a Praze třikrát, možná i čtyřikrát, tvrdí. Jednou z možností podle rozhlasu je, že nahrávky mohly uniknout omylem v laptopu, který Přibil nedávno prodal.

Kvůli záznamům svých rozhovorů podal Babiš trestní oznámení. Má prý dojem, že je léta sledován a odposloucháván. Je přesvědčen o tom, že za jeho sledováním a odposloucháváním stojí Chovanec. "Je to cílená koordinovaná akce, která má mě zlikvidovat," prohlásil dnes Babiš. Znovu zopakoval, že žádná média neovlivňuje a akce s odposlechem byla provokace novináře. "On mi tam něco podsouval, já jsme to kopal od sebe. Ten rozhovor byl nepříjemný, byla to provokace, teď už to vím," řekl novinářům Babiš.

Šéf hnutí ANO na nahrávkách diskutuje o připravovaných článcích v médiích, která mu v minulosti patřila. Druhý muž Babišovi říká, že má připravené materiály o Chovancovi či o ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi (ČSSD). Debatují, zda s jejich publikováním nepočkat až na období před volbami.

Společnost Mafra oznámila, že i když nahrávku považuje za pochybnou, Přibila se rozhodla propustit. List patří stejně jako Lidové noviny do mediální skupiny Mafra, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.