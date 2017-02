Budoucnost vidí záchranáři ve spojenectví s hasiči

Praha /INFOGRAFIKA/- Sedmnáct procent pacientů, které záchranáři v hlavním městě museli oživovat, je na tom následně tak, že z nemocnice odchází po svých. V případě, že zdravotní komplikace zapříčinila arytmie, je to dokonce 42 procent. Deníku to v pondělí řekl ředitel pražské záchranky Petr Kolouch. S tím, že zásluhu na tom má i fakt, že se pacient rychle dočká odborné péče.

Povinnost dojet na místo zásahu mají záchranáři do 20 minut od zavolání. Pražané si však již zvykli, že v případě nejvážnějších problémů se sanitka zpravidla objeví do osmi minut. Cílem Kolouchova týmu je tyhle hodnoty udržet – a pokud možno ještě snížit.

Praha se mění

Není to prý ale jednoduché: metropole bývá zacpaná a plné omezení. Sanitky zpomalují nejen výkopy, stavební práce a uzavírky, ale rychlejšímu průjezdu brání i bariéry, které jinak záchranáři vítají, protože v silničním provozu chrání chodce.

„Praha se mění," poznamenal Kolouch, že na novinky je třeba neustále reagovat. Příkladem může být třeba výjezdová základna na Petřinách, kde je ulice v rekonstrukci – a s průjezdností to bývá všelijaké. Proto záchranáři část sil přesunuli do Ruzyně a část do střešovické nemocnice. „Abychom je neměli na jednom místě," vysvětlil Kolouch.

Se zvýšením počtu základen je spjato i pořizování nových vozů

Také v centru je někdy obtížné se k místu zásahu probojovat. Velkou pomoc představuje nejnověji otevřená základna, která funguje v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského – Pod Petřínem. Rozvojová koncepce, kterou právě v pondělí předal ředitel Kolouch pražskému radnímu Radku Lackovi, počítá s dalším přírůstkem: do pěti let by se počet základen měl zvýšit na 25 – ne-li na 26.

Se zvýšením počtu základen a výjezdových skupin je spjato i pořizování nových vozů. Do budoucna je cílem obměňovat sanitky tak, aby po Praze jezdily jen ty, které jsou v provozu méně než šest let a najeto mají do 300 tisíc kilometrů. Zkušenost ukazuje, že to je hranice, od které už se opravy přestávají vyplácet.

Záchranáři se dále vzdělávají

Také počet zdravotnických záchranářů se má dál zvyšovat. Už v poslední době se daří přijímat nové adepty – zatím poslední nastoupili 9. ledna. Nově se mezi nimi objevují i ženy, a to jako plnohodnotné členky dvoučlenného záchranářského týmu. To je v metropoli novinka – před dvěma desítkami let sice v některých sanitkách jezdily zdravotní sestry, ale až jako třetí do party: se dvěma muži.

Záchranáři se navíc dále vzdělávají – a 13 z nich již absolvovalo specializační obor záchranář pro urgentní medicínu. Náročné studium jim dává oprávnění provádět i některé z úkonů, které dosud mohli provádět pouze lékaři (v případě potřeby lze samozřejmě doktora přivolat – nebo věc konzultovat po telefonu). Prozatím všichni tito specialisté působí na základně v Praze 6, kde za 12hodinovou směnu mají v průměru osm zásahů.

Stěhování zdravotníků se chystá v Radotíně

Protože letos budou končit další absolventi specializačního oboru, počítá se s jejich umístěním na další základnu. Zatímco ta první se nachází na severozápadě metropole, druhá by měla fungovat na protilehlém konci hlavního města. Ve Strašnicích, na stanici profesionálních hasičů v Průběžné ulici. Ostatně – spolupráce s hasičským záchranným sborem má být stále užší.

Stěhování zdravotníků k hasičům se chystá v Radotíně, do budoucna se s tím počítá i v Holešovicích. To je ale ještě hodně daleko: se stavbou se tam ještě ani nezačalo a v Argentinské ulici hasiči stále využívají již dávno nevyhovující dřevěné objekty, původně vybudované jako provizorium za druhé světové války.

Koncepci rozvoje záchranné služby v metropoli převzal v pondělí od ředitele pražské záchranky Petra Koloucha radní pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko. Záměrům je nakloněn a půl druhého roku Kolouchova působení v čele organizace velmi chválí – jak z hlediska odbornosti, tak po stránce manažerských dovedností. Upozornil však, že velké plány vedení záchranky nemusí být definitivní. „O jednotlivých číslech se ještě budeme bavit – a hledat kompromis mezi přáním záchranářů poskytovat co nejkvalitnější službu a reálnými možnostmi, konstatoval.



Pro pacienty rajský plyn, pro posádky tablety

K novinkám u pražské záchranky budou patřit nové uniformy. Už zase. Hned tři modely uniforem zdravotníků mohou být vidět na místě, kam se sjedou týmy pražských záchranářů. Staré oranžové, ještě poměrně nové nápadné tyrkysovou barvou – a pak ty pořizované nejnověji. Budou v provedení signální žluté v kombinaci s tmavě modrou, řekl v pondělí Deníku Dominik Horn z centrály záchranné služby. Vysvětlil také, proč nedávnou změnu vystřídá změna další: ukázalo se, že materiál tyrkysových uniforem nevzdoruje ohni. Záchranka zatím objednala malou sérii pro oblečení nově přijatých kolegů – a poté, co bude výbava odzkoušena v praxi, přichystá zakázku na převlečení celého týmu.



Zmizí bolest i úzkost

Méně nápadnou, ale užitečnou novinkou je právě dokončované montování dávkovačů rajského plynu do sanitek. Oxid dusný kombinovaný půl na půl s kyslíkem se kvůli anestetickým účinkům používá ve stomatologii nebo porodnictví – do záchranářské praxe se však vrací po pauze trvající desítky let. Opomíjen byl podle zdravotníků neprávem – a ke škodě pacientů. Zvlášť těch dětských. Filmoví fanoušci se možná usmějí při vzpomínce na scény z Růžového pantera – rajský plyn ale opravdu udělá dobrou práci. Užitečný je třeba v případě dětských úrazů: inhalace toho anestetika může pomoci při ošetřování – a navíc dokáže rozptýlit úzkost pacienta. Díky padesátiprocentnímu podílu kyslíku mu přitom nemůže ublížit.



Psaní rukou skončí

Další z chystaných novinek už leckde záchranáři běžně používají, Praha se ale na ni zatím chystá. Jde o elektronizaci zdravotní dokumentace. Co zní složitě, není vlastně ničím jiným než změnou v administrativě: jde o přechod od papírových formulářů k používání tabletů. Vše, co záchranáři zaznamenávají v souvislosti se zásahem u pacienta, se bude zapisovat elektronicky. Po příjezdu do nemocnice a doplnění záznamu o předání se vše vytiskne – a hotovo: informace už budou rovnou zaneseny i do archivu a do vyúčtování. Ne jako dosud, kdy záchranáři po návratu na základnu ještě vše přepisují do počítače. Ušetřený čas bude možné věnovat třeba vzdělávání – nebo i odpočinku. Odpadne navíc i problém s nečitelností. Vpisovat papíry v jedoucím vozidle totiž není žádný med. Elektronická evidence také třeba umožní nahlédnout do databáze pacientů, k nimž záchranáři často vyjíždějí.

Mimochodem – loni pomoc týmů pražské záchranné služby potřebovalo 124 tisíc pacientů. Celkové přehledy o zásazích ale ještě nejsou hotovy. K mání by mohly být koncem února.