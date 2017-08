Budoucí letecké záchranáře z čínské Šanghaje zaškolí v Praze

Praha - Pražští letečtí záchranáři budou školit kolegy z čínské Šanghaje. První šestičlenná skupina budoucích zdravotníků a lékařů letecké záchranky dorazí z čínského velkoměsta do Prahy v říjnu. V dalších měsících pak zavítá na výcvik do české metropole pět dalších skupin a část školení se uskuteční i v Číně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Šanghaj chce mít funkční leteckou záchranku podle evropského modelu do tří let. Číňané vybírali své školitele mezi dvěma zkušenými týmy z Prahy a Říma. Nakonec dali přednost pražské Zdravotnické záchranné službě, která patří s víc než stopadesátiletou historií mezi nejstarší na světě a její letecká sekce funguje přes 30 let bez jediné nehody.

Čínští partneři chtějí pomoci i s transferem know-how

Školení čínských specialistů předcházela dohoda o partnerství mezi Prahou a Šanghají. Tento týden pak v Praze dojednávala detaily spolupráce šéfka šanghajského zdravotnictví. Veškeré náklady na pobyt a výcvik Číňanů v Praze zaplatí finanční společnost Home Credit ze skupiny PPF.

„Naši čínští partneři chtějí vedle praktické výuky práce na palubě vrtulníku pomoci i s transferem know-how v oblasti komunikace během zásahu a také plánování i financování letecké záchranné služby,“ uvedl Radek Lacko, pražský radní odpovědný za oblast zdravotnictví.