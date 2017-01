Brzy už možná nezaparkujete ani v Podolí, Nuslích nebo na Střížkově

Praha - Barevné čáry v ulicích vyšly město na více než sto milionů korun. Zhruba polovina už se vybrala zpátky. Letos by se měly parkovací zóny dočkat rozšíření v částech metropole, kde už jsou zavedené, a nově i v Praze 4.

Modrá zóna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Pokles dopravy, snížení hluku i emisí v ovzduší a zvýšení bezpečnosti v ulicích přinesly podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) nové parkovací zóny v metropoli. Prahu tento krok vyšel na zhruba 130 milionů korun.

Nejdražší byl vznik zon na šestce

Takové jsou náklady na zřízení placeného stání, které po letních prázdninách postupně vzniklo v Praze 5, 6, 8 a na Jarově, který je součástí třetí městské části.

Nejdražší byl vznik zón na šestce, kde vše vyšlo na 38 milionů korun. Zhruba 11 milionů z toho šlo jen na dopravní značky. Městská část má nejvíce míst na stání, přesně 18 368. Celkem jich je v Praze 40 514.

Parkování kontroluje speciální vozidlo

Část nákladů se městu za zhruba pět měsíců už vrátila. Na placeném parkování město vydělalo zhruba 61 milionů korun. Další asi 1,2 milionu korun řidiči zaplatili na pokutách. Autům parkujícím v zónách placeného stání kontroluje registrační SPZ speciální vozidlo. „Za dobu provozu zón bylo monitorováno přes dva miliony značek," uvedl Dolínek.

Podolí a Nusle zmodrají možná na podzim

Peníze plynoucí z výdělku si magistrát rozdělí rovným dílem s městskými částmi. U některých z nich by se pak letos měly modré zóny ještě rozšířit. Dále malovat je chtějí Praha 5 a 8, a to

v okolí hranic zón. „Problémy s parkováním jsou v hraničních oblastech. Tam řešíme způsoby rozšíření nebo parkování na nových plochách," přiblížil situaci náměstek.

Zony by mohly být na čtyřce zavedeny na podzim

Zároveň dodal, že bude obezřetný k zavádění zón v Praze 4 a 9. Městské části o tomto kroku uvažovaly už loni, zatím se ale nic nemění. „Budeme si dávat pozor, zda je na městských částech podle jejich návrhů dost míst, kde jsou možné odstavy," doplnil Dolínek. Čtyřka a devítka by totiž i po zavedení zón měly být otevřeny také lidem, kteří v daných lokalitách nežijí.

„Zóny by u nás mohly být zavedeny na podzim," odhadl ve středu mluvčí Prahy 4 Jiří Bigas. Oblasti s modrými čárami by měly vzniknout podle představ radnice v Nuslích a Podolí. Barevné parkování se pak také může objevit u stanice metra C Vyšehrad, Pražského povstání, Pankrác, Budějovická a Kačerov.

Městská část ještě hodlá jednat s magistrátem

Komplikovanější situace je v Praze 9, která zatím nemá podle tamního radního pro dopravu Tomáše Holečka (ODS) představu, kdy by mohly zóny vzniknout u nich.

Městská část ještě hodlá jednat s magistrátem. Zatím nedošlo ke shodě ohledně ceny na fialových zónách. Parkování na nich chce Praha 9 levnější, než je v jiných částech metropole.

První zony se objevily na roce 1996

Pokud by nakonec rezidentní parkování na devítce vznikalo, proběhne ve dvou fázích. „V první bude naše část Libně, Vysočan a Hloubětína. Pokud se osvědčí, rozšíří se na Prosek a Střížkov," uvedl Holeček. Důvodem, proč chce městská část zóny, je, že po zavedení zón v sousední Praze 8 přibylo na devítce parkujících aut.

První zóny se objevily v roce 1996 v části Prahy 1. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a část Prahy 16. V nich se dosud nekontrolují registrační značky, ale nálepky na předním skle. To by se podle Dolínka mělo sjednotit do února příštího roku.

