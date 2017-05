Britové: V Praze se cítíme bezpečně

Praha - Co si myslí obyvatelé Spojeného království o útoku v Manchesteru? Mají v české metropoli pocit bezpečí? Šest z nich se svěřilo Pražskému deníku.

Mark Rimmer (40) kameramanTento útok mě poprvé zasáhl i osobně. Na koncertě byla dcera mého kamaráda. Naštěstí je v pořádku. A i když lidé přicházejí s prohlášeními o tom, že nenecháme teroristy vyhrát a semkneme se blíže, přesto nás nějak ovlivní. Lidé budou minimálně podvědomě opatrnější a budou víc uvažovat nad tím, kam pustí své děti. V Praze se rozhodně cítím bezpečněji než ve Velké Británii. Domnívám se, že Česko momentálně není pro teroristy zajímavým cílem. Možná je to ode mě naivní, situace se může změnit a útoky mohou být pravidelnější a zasahovat širší území, ale v tuto chvíli bych byl v šoku, pokud by se něco takového stalo tady, pokud by nešlo o nějakou událost světového významu.

Andrew Bennet (54) marketingový pracovník Je strašné, že teroristé zaútočili na koncert s teenagery a postiženými lidmi. Je velmi znepokojující, že se útok odehrál v Manchesteru, ve kterém najdete velmi živý mix různých kultur, a že ho naše ozbrojené složky, které považuji za jedny z nejlepších na světě, nedokázaly odvrátit. Británii jsem opustil před mnoha lety. V Praze se cítím mnohem bezpečněji, je to jedno z nejbezpečnějších a nejklidnějších měst, v jakém jsem kdy žil.

Howard Clarke (44) pracovník obchodního oddělení Mířil na srdce Manchesteru, ale duši minul. Je to otřesný sobecký čin zaměřený na ženy a děti. Myslím na všechny zasažené rodiny a nejvíc mě mrzí, že tyto nebohé děti musely zažít něco tak strašného, může je to na zbytek života naplnit strachem. Pamatuji si na výbuch bomby od IRA v roce 1996 a do dneška mě při pomyšlení na tu událost přepadá strach. Toto je další zničující příklad toho, co se může stát, když se náboženství změní ve fanatismus. Člověk už se nemůže cítit bezpečně nikde. Pokud teroristé zaútočí na koncert plný dětí, pak asi není bezpečná ani Praha.

Jonathan Olmos (37) DJ Tuco Samozřejmě mě rmoutí, když je kdokoliv zasažen bombovým útokem nebo zemře. Ale nemám pocit, že by bezpečnost mé britské rodiny a přátel byla ohrožena víc, než předtím. Moje generace vyrostla pod neustálou hrozbou bombových útoků IRA a dnes to není horší než v 90. letech. Rozčiluje mě, když lidé používají podobné události k útokům na menšiny, přesně to teroristé chtějí Cítím se bezpečně, ale nesouvisí to s terorismem, protože ten by mi nedělal starosti v žádném městě, kde bych se rozhodl žít. V Praze mám celkově pocit, že jde o bezpečné město.

Matthew Roach (41) Strategic Business Development Representative V Praze si rozhodně nepřipadám v nebezpečí. Jsem pro imigraci a jsem otevřený všem kulturám. Vyrostl jsem v jednom z nejvíce kulturně různorodém městě v Británii. Velmi mě proto rmoutí, že Islámský stát vytváří atmosféru strachu před britskými muslimy. Zároveň si připadám tak trochu jako pokrytec. Částečně je to kvůli protimuslimským náladám v Česku, částečně protože se imigrace soustředí směrem na otevřenější státy, takže tu nejsou žádní muslimové, proti kterým mohou být vyvolány negativní emoce. A i kdyby tu byli, lidé by je nenáviděli bez dalšího zkoumání, ani by k tomu nebyl potřeba teroristický útok. Cítím se proto smutný, ale zároveň i ve větším bezpečí.





Matthew Ellam (38) operations manager Jde o chladnokrevnou vraždu a fanatismus, který je pro nás v tomto století novinkou. Oproti teroristickým organizacím minulosti jako Rudé brigády, IRA, a dokonce i politicky motivované ozbrojené skupiny Středního východu jako Hamas, je s fanatismem této úrovně nemožné vyjednávat. Nemají menší cíle než vymýtit sekularismus a liberální hodnoty. Měli bychom ale myslet i na to, jak jsme se do této situace dostali a co tito lidé chtějí. Naše nešťastné působení na Středním východě, invaze států bez důkladnějších plánů a jejich zanechání bez struktury a zaměstnání pro obyvatele, dávání peněz sponzorům mezinárodního terorismu, znamenají, že prakticky zastáváme roli verbířů. Extrémisté chtějí válku mezi islámem a sekularismem. Chtějí přeměnit znuděné nezaměstnané chlapce v lidi, kteří se ochotně odpálí s bombou. A my jim pomáháme. Kdykoliv tito mladí muži slyší, že při dro-novém útoku zemřely děti, že jsou vězni znásilňováni a mučeni ozbrojenými složkami, že je legitimním uprchlíkům odepřen vstup do země, pomáháme jim s verbováním nových extremistů.V Praze se cítím bezpečněji než ve Velké Británii, ale není to kvůli nižšímu počtu muslimů. Cítím se bezpečněji, protože Praha je pro ně nenápadným cílem. To se ale může změnit, pokud budou čeští politici v televizi vykřikovat do celého světa, že nepřijmou žádné muslimské uprchlíky. Poprvé mohou začít uvažovat nad Českem, zemí, kterou do té doby ani nikdy nehledali na mapě. Nedávejte jim válku a nedělejte z Česka zajímavý cíl.