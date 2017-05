Bouře na magistrátu. Vznikne Blanka II?

Praha - Vedení města se nemůže dohodnout na podobě dokončení severovýchodní části městského okruhu. Ve hře jsou dvě varianty.

Blanka II versus tzv. duál. Po letech diskusí se vedení města stále nemůže dohodnout, jakou podobu dostane dostavba severovýchodní části městského okruhu. Proti rozsáhlému tunelovému komplexu prosazovanému náměstkem primátorky pro dopravu Petrem Dolínkem (ČSSD) se postavila Trojkoalice zejména v osobě Matěje Stropnického (Trojkoalice/Zelení).

Blanka podruhé

Přes deset kilometrů, tři tunely a minimálně 40 miliard korun. Tak by se dala shrnout varianta, kterou se do zasedání magistrátní rady snaží dostat radní Petr Dolínek. „Začít stavět bychom mohli v roce 2023, finančně by dostavba měla vyjít přibližně na čtyřicet miliard korun," uvedl náměstek s tím, že nabízené řešení je podle jeho slov dopravně funkční a zároveň urbanisticky citlivé.

Z desetikilometrového úseku by přibližně polovina měla vést tunely. Okruh by tak propojil Troju se Štěrboholy. „Projekt se skládá ze tří částí, z nichž dvě tvoří Městský okruh," přiblížil Dolínek. První dvě se týkají úseku BalabenkaŠtěrboholy, druhý Pelc-Tyrolka Balabenka.

Třetí stavbou se má stát Libeňská spojka. „V pátek se podařilo podepsat smlouvu s administrátory soutěží," popsal aktuální stav Dolínek. Ještě letos by se tak měli vysoutěžit čtyři projektanti, kteří začnou jednat s městskými částmi tak, aby bylo možné připravit dokumenty pro územní rozhodnutí.

Tunely? Ne!

Proti Dolínkovým plánům se ale staví Trojkoalice. Její zástupci včera představili svou variantu stavby, a sice tzv. duál. „Naším cílem je, aby se vedle sebe postavily dvě rovnocenné komunikace, ne aby byla prosazovaná jedna," vysvětlil Stropnický. Trojkoalice navíc usvědčuje Blanku II z několika zásadních nedostatků.

„Je nekoncepční, předražená, neproveditelná a nepotřebná," shrnul Stropnický. Místo toho nabízí možnost, která by přinesla méně stavebních úprav, menší finanční zátěž a podle jeho slov i lepší rozložení dopravy.

„Doprava by byla vedená po stávajících komunikacích, Povltavskou, Spojovací a druhá část Kbelskou a Průmyslovou," popsal Stropnický. Návrh také počítá s tunelem, ale pouze jediným, a to pod Malešicemi. „Doprava by se rozložila do dvou paralelních už existujících komunikací," dodal Stropnický. Návrh pochází z pera Institutu plánování a rozvoje.

Hledání jiného řešení? Stavba by se zpozdila o deset let

Obě strany sporu se navíc mezi sebou usvědčují o nereálnosti a neužitečnosti druhého návrhu. Trojkoalice argumentuje předražeností, investice by podle nich zadlužila metropoli na několik desítek let. Podle Dolínka by zase hledání jiného řešení zbrzdilo výstavbu minimálně o 10 let.

Tábory se navíc navzájem považují za zpátečnické, oba označují druhý návrh za velmi podobný konceptu ZÁKOS, tedy systému rozvoje komunikací, který v metropoli prosazovali komunisté za minulého režimu. Ožehavým tématem ve sporu je také ulice V Holešovičkách.

Podle Dolínka by se mohla zahloubit až po dostavbě městského okruhu. Trojkoalice ale naznačila něco jiného. „Chceme v blízké době vyřešit situaci v Holešovičkách, protože to je jeden z největších problémů Prahy," naznačil další zástupce Trojkoalice a zároveň radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL). Jak se spor vyřeší, se ukáže v nejbližší době. Bod by totiž z jednání dnešní rady měl být na žádost Trojkoalice stažen.