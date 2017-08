Boj o vozítka segway v Praze asociace jejich provozovatelů nevzdává

Praha – Chodci museli uskakovat! Tak Deníku přiblížil své postřehy řidič Jakub, který ve čtvrtek půl hodiny po poledni nedaleko Břevnovského kláštera sledoval z auta skupinu jezdců na přepravnících segway; odhadem tak 20 hlav. „Vyjížděli nahoru od Patočkovy ulice k Bělohorské – a zaplnili celý chodník,“ vysvětloval, jak to přišlo, že chodci museli na chodníku uhýbat.

Praha 6 je jednou z oblastí, které po loňském plošném zákazu vjezdu samovyvažovacích vozítek do centra Prahy pocítily příliv těchto jezdců. Protože radnice městských částí tlumočily stížnosti občanů na jejich bezohledné chování – hlavně z řad turistů – pražští radní v úterý schválili rozšíření zákazu: na celé území Prahy 2 a další lokality v Praze 10.

Šestka zatím čeká

Začít platit by nové opatření mělo ještě letos. Naopak se stejnými požadavky neuspěli představitelé Prahy 6 a 11. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) nicméně naznačila, že v budoucnu se má dočkat i Praha 6. Kdy? To na šestce netuší. „My poslali žádost – a momentálně čekáme, až nás magistrát zahrne do obecně závazné vyhlášky,“ řekl ve čtvrtek Deníku Ondřej Šrámek z radnice městské části.

Poslední smrtící úder

Pokud ta chvíle přijde, bude to pro segwaye v Praze znamenat katastrofu. To ve čtvrtek sdělil Deníku René Buřič z výkonného výboru Asociace Segway ČR. „Zákaz na území Prahy 6 bude posledním smrtícím úderem. Praha se tím prakticky stane pro tuto formu eko-přepravy na krátké vzdálenosti uzavřena – pokud Nejvyšší správní soud ČR neurčí jinak,“ konstatoval.

Správní soud Buřič nezmínil náhodou. Právě u něj hledá asociace zastání poté, co neuspěla s žalobou u městského soudu. Stejnou radu má Buřič i pro občany vlastnící samovyvažovací vozítka. Rozšíření zakázané zóny podle něj už není tolik zaměřováno proti turistickým jízdám, jako proti jednotlivcům vlastnícím „přibližovalo“ s gyroskopem (včetně hoverboardů či jednokolek). „Nechápeme, proč není zákaz aplikován pouze na chodníky!“ zdůraznil Buřič.

Soudit se není levná záležitost

„Obrací se na nás stále více Pražanů s otázkou, jak se bránit,“ konstatoval. A posteskl si, že v boji s rozhodnutími starostů a radních má občan jedinou možnost: poté, co soud první instance na 99 procent rozhodne ve prospěch úřadů, přenést svou při ke správnímu soudu.

Soudit se však není levná záležitost, připomněl pětitisícové poplatky. „Po automatické prohře u městského soudu tedy občan musí celkem zaplatit 10 000 Kč, aby ochránil svoji investici,“ ohrazuje se Buřič.



Zákaz vjezdu pro segwaye- Aktuálně platí: na území vymezeném dopravními značkami nejen památkové rezervaci a v celé Praze 1, ale také v částech Prahy 2 včetně Vinohrad, na Žižkově, v podstatné části Prahy 4 včetně Nuslí, Podolí, Michle, Krče a Braníka, na Smíchově, na území Karlína a Libně i v Holešovicích a na Letné.

- Schválené rozšíření: celé území Prahy 2 a do lokalit v Praze 10 v oblasti vymezené hranicemi s městskými částmi Praha 2, 3 a 4 a s východní hranicí danou linií ulic U Zdravotního ústavu, Benešovská, Ruská, Bělocerkevská, U Slavie, U Vršovického hřbitova a Bohdalecká.

- Očekávaný vývoj: rozšíření zákazu také na Prahu 6.