Boj o voliče vyhrají osobnosti

Do uzavření kandidátek pro sněmovní klání zbývají dva týdny. Ve stranických kuchyních teď horečně hledají nejvoňavější ingredience, aby přilákali co nejvíce voličů. Je zřejmé, že letos spíš než skvělé recepty vyhrají přitažliví kuchaři. Kdo nabídne zajímavé, důvěryhodné a schopné lidi, má šanci umístit se v první pětce.

TOP 09 například vsadila na krále sociálních sítí Dominika Feriho a výraznou poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou. V ODS jsou nejviditelnější expertka na bezpečnostní problematiku Jana Černochová a provokativní sloupkař Václav Klaus ml. ČSSD vyměnila strohého Bohuslava Sobotku za rozevlátého Lubomíra Zaorálka.

Trumfové eso v úterý vytáhli Starostové, kterým po rozchodu s lidovci už málokdo dával šanci. Kandidovat za ně bude podnikatel Dalibor Dědek, který má nejen na kontě miliardy, ale také zcela čistý štít. Lídr STANu Jan Farský Deníku řekl, že je oslovil sám Dědek s tím, že teď je pravá doba se do toho vrhnout.

„Lidé, kteří začínali budovat firmu v garáži, dovedli ji bez jakýchkoli dotací k miliardovým obratům a zároveň nezištně pomáhají svému regionu, mají v politice být. Dědkův životní příběh je úžasný, kdyby takových lidí bylo v republice víc, jsme dnes na úrovni Německa,“ míní bývalý starosta Semil a poslanec Jan Farský. Zatím není jisté, jakou kandidátku Dědek povede, podle Farského se postaví tam, kde to bude nejvíc potřeba.

O voličskou přízeň by v barvách STAN mohli usilovat i další osobnosti jako ekonom Petr Zahradník či egyptolog Miroslav Bárta. „Kandidátky jsou otevřené do 14. srpna a my věříme, že se na nich objeví co nejvíc významných nezávislých osobností z různých oborů,“ dodal Farský.