Bohuslav Sobotka: Koaliční smlouvu nevypovím, prezident musí Babiše odvolat

/ROZHOVOR/ Premiér Bohuslav Sobotka má za sebou jeden z nejrušnějších týdnů. Přestože tomu zpočátku nic nenapovídalo, nakonec z něj vyšel posílen. Nejvíc ztratil prezident Miloš Zeman.

Ministři Milan Chovanec, Lubomír Zaorálek a Miloslav Ludvík (všichni ČSSD) zrušili svoji účast na prezidentově cestě do Číny. „Ministr financí ve vládě zůstat nemůže," říká v rozhovoru s Deníkem Bohuslav Sobotka.

Na Hradě leží váš návrh na odvolání ministr financí Andreje Babiše k dnešnímu datu, prezident Zeman ho odmítá naplnit. Co s tím lze dělat?

Prezident republiky nemůže z ústavního pohledu odmítnout návrh předsedy vlády na odvolání kteréhokoli člena vlády. Bylo by velmi špatné, kdyby prezident odmítáním nebo oddalováním tohoto aktu přispěl k rozvolňování výkladu Ústavy ČR. Demokracie je založena na tom, že respektujeme pravidla hry, která platí pro všechny. Tím základním je dodržování ústavy.

Jenže je nerespektuje kde kdo. Prezident si vyložil demisi, kterou jste hodlal předložit jen jako vaši osobní rezignaci, pak obstruoval kvůli dodržování koaliční smlouvy, vicepremiér vlády je nezákonně nahráván a tentýž Andrej Babiš úkoluje novináře listu, který donedávna vlastnil.

My musíme udělat vše pro to, abychom se z této situace dostali. Tři roky jsem se snažil držet vládu pohromadě, plnit její program a vylepšovat náš obraz směrem dovnitř země i do zahraničí. To, co se minulý čtvrtek odehrálo na Pražském hradě, nás vrhlo zpátky kamsi na Východ. Udělám vše pro to, abychom se tímto směrem neposouvali. Proto také trvám na odvolání ministra financí a doufám, že prezident bez zbytečného odkladu mému návrhu vyhoví.

Stálo vás hodně sil a sebeovládání, když jste musel vydržet ponižující jednání hlavy státu, která zesměšnila vaši snahu o podání demise vlády, poté na vás mávala holí a nakonec odešla v průběhu vaší řeči?

Myslím, že to byla ze strany prezidenta republiky velká chyba. Já jsem požádal o schůzku a neavizoval jsem, že přinesu návrh na demisi. Už proto, že jsem zaznamenal zneklidňující signály o tom, jak by ji Miloš Zeman mohl pojmout. Prezident si neodpustil tyátr, který poškodil jeho a především Pražský hrad jako takový. Václav Havel ani Václav Klaus se ničeho podobného nedopustili, ačkoli i oni přijímali lidi, k nimž měli osobní výhrady či s nimi politicky nesouhlasili. Nikdy ale nezneužili toho místa, své pozice a moci k tomu, aby předvedli tak trapné divadlo, jehož jsme byli svědky. Je mi to líto.

Ublíží to prezidentu Zemanovi v očích veřejnosti i uvnitř ČSSD?

Ublížilo mu to. Ať už mluvím se členy ČSSD nebo s lidmi, kteří zvažovali, komu dají hlas v prezidentské volbě, byl to pro ně velmi negativní signál.

Dokonce i Andrej Babiš uvedl, že to bylo trapné a za hranou.

Bohužel tento kritický názor přišel až s určitým zpožděním. Na jeho vyjádření bych si raději dával pozor, protože se stále mění a častokrát nejsou pravdivá, jak jsme se přesvědčili na jeho slibu, že v žádném případě nebude zasahovat do chodu Mladé fronty DNES. Ukázalo se, že veřejně lhal.

Miloš Zeman sdělil, že o vašem návrhu na Babišovo odvolání rozhodne až po návratu z Číny 18. května. To je pro vás přijatelná lhůta?

Budu hodnotit prezidentovy skutky, ne kouřové signály. Návrh leží na Pražském hradě a já na něm nehodlám nic měnit. Věřím, že prezident Zeman bude jednat bez zbytečného odkladu, to znamená v řádu několika dní. Pokud by tento akt příliš oddaloval, chci se sejít s ústavními právníky a poradit se s nimi o dalším postupu. Nezávisle na mě může jednat i Senát nebo sněmovna. Myslím, že by nebylo dobře, aby prezident prohluboval debatu o naprosto jasném článku ústavy. Někdo musí hájit základní zákon státu, a když to nedělá prezident republiky, musí to dělat předseda vlády nebo parlament. Neučiní-li to, budeme se dohadovat o dalších a dalších ustanoveních a začne u nás panovat zvůle autoritářů, kteří si budou ústavu vykládat podle svého. Do této situace bych se opravdu nerad dostal.

Prezident tvrdí, že odvolání ministra bez souhlasu šéfa vládní strany odporuje koaliční smlouvě. Proč ji nevypovíte, když předseda lidovců Pavel Bělobrádek míní, že je v kómatu a Andrej Babiš o ní mluví jako o cáru papíru?

Je zvláštní, že navzdory všem těmto výrokům hnutí ANO ani KDU-ČSL nevypověděly koaliční smlouvu, ba ani nezahájily smírčí řízení. Sociální demokracie její vypovězení nenavrhuje, protože k tomu není důvod. My požadujeme jen vyřešení skandálu ministra financí tím, že z vlády odejde.

Souhlas Andreje Babiše k odvolání sebe samého tedy nutný není?

Ústava o ničem takovém nehovoří. Prezident Zeman se snaží hledat zástupné důvody, proč Andreje Babiše neodvolat. Šermování s koaliční smlouvou je jedním z nich, žádná dohoda politických stran nemůže být nadřazena ústavě. Pokud Andrej Babiš odmítl rezignovat, jako předseda vlády nemám jiné řešení než navrhnout jeho odvolání. K tomu mě vedou dva hlavní důvody. Jednak jeho podnikatelská minulost, otázka, jak přišel ke svému obrovskému majetku a podezření, že v několika případech šidil stát na daních, jednak jeho veřejná lež ohledně slibu, že nebude ovlivňovat svoje média. Na koaličních radách, kde jsme hovořili o střetu zájmů, mi opakovaně lhal do očí, když tvrdil, že neúkoluje svoje novináře. Tady došlo k zásadnímu narušení důvěry mezi mnou a ministrem financí, a to se dá řešit jediným způsobem – výměnou ministra financí.

Důvěra mezi prezidentem Zemanem a Andrejem Babišem naopak posiluje. Je to důkaz pevného spojenectví, které přetrvá až do prezidentských voleb?

Určitě tu došlo k výraznému sblížení Miloše Zemana a Andreje Babiše, a to ještě před eskalací problémů kolem Babišova podnikání. V minulých měsících se ukázalo, že Zeman opustil pozici nadstranického prezidenta a často se angažoval v Babišův prospěch. ANO za odměnu oddalovalo rozhodnutí, zda postaví vlastního prezidentského kandidáta, Faltýnek a další Babišovi lidé jasně říkali, že jsou pro Zemanovu podporu v prezidentské volbě. Zeman a Babiš se shodovali i v jiných věcech, například v názoru na amerického prezidenta Trumpa, fungování Evropské unie či ekonomiky. Podle mě nejde jen o pragmatické, avšak též názorové prolínání. Miloš Zeman by ovšem ani ve světle tohoto nového přátelství neměl zapomínat na ústavní slib, který složil.

Pokud hnutí ANO navrhne na post ministryně financí Babišovu náměstkyni Alenu Schillerovou, akceptujete to?

Je obtížné spekulovat o jménech, když prezident ještě nerozhodl o odvolání současného ministra financí.

Závazek respektovat doporučení hnutí ANO z vaší strany trvá?

Řekl jsem, že není mým cílem dosadit na ministerstvo financí zástupce ČSSD nebo KDU-ČSL. Naopak jsem pro jmenování nominanta hnutí ANO, který bude mít odborné předpoklady a nebude spojen s Agrofertem. Koaliční smlouva platí a já budu respektovat rozdělení ministerstev mezi jednotlivé vládní strany.

Šetří už policie nepovolené nahrávání vicepremiéra Babiše?

Andrej Babiš v té věci podal trestní oznámení a policie by to měla vyšetřit. Připomínám, že nedávno tu byla podobná situace kolem mých e-mailů, které byly odcizeny a publikovány. V té věci jsem se také obrátil na orgány činné v trestním řízení. Policie by ale měla také prověřit, co se dělo se spisem z živé kauzy, o němž novinář MfD s Babišem na nahrávce otevřeně mluví. Je znepokojivé, že by se vicepremiér české vlády mohl scházet s lidmi, kteří mu nosí podobné věci, aniž by se obrátil na policii.

Podle Babiše šlo o cílenou provokaci, ať už zpravodajských služeb, nebo jakési soukromé rokycanské agentury navázané na ministra vnitra Milana Chovance. Jste schopni tato podezření jednoznačně vyvrátit?

Nemám žádné indicie, že by v tomto případu státní složky hrály jakoukoli roli. Pokud vím, ani Andrej Babiš nedal na stůl sebemenší důkaz, který by podobné podezření podpořil.

Lidovci ale naznačili, že by se kvůli tomu měla sejít Bezpečnostní rada státu.

Takovou žádost jsme nedostal a nemám informace, které by k takovémuto kroku měly vést. Marketingová strategie hnutí ANO jím určitě není.

Tím míníte i Babišovo tvrzení, že celá nahrávková kauza vznikla proto, aby se odvrátila pozornost od zatýkání na ministerstvu školství v souvislosti s dotacemi na fotbal?

Můj návrh na odvolání Andreje Babiše byl motivován tím, že nedokázal vysvětlit podezření, jež se týkala jeho podnikatelské činnosti a možných daňových úniků. Sněmovna svým usnesením ministra financí vyzvala, aby věci vysvětlil do konce dubna, a pokud tak neudělá, požadovala, abych jednal. Což dělám. Tím bylo dáno časování celé věci, tudíž zveřejněné nahrávky s tím nemají nic společného. Ve věci ministerstva školství chci připomenout, že Karel Březina, jehož jméno Andrej Babiš stále zmiňuje, není trestně stíhán. Byla ale obviněna náměstkyně ministryně školství Kratochvílová a šéf českého fotbalu Pelta, takže je to reputační rána pro český fotbal i resort školství. Ministryně Valachová musí představit jednoznačnou strategii, jak těmto věcem preventivně čelit. Vyčkejme však, co je podstatou šetření. Ne vždy totiž obvinění znamená obžalobu a odsouzení, vzpomeňme jen na olomouckého exhejtmana Rozbořila. Ne každá spektakulární akce státního zastupitelství a policie vede k tomu, že stíhání je dovedeno do konce. Je potřeba ctít presumpci neviny.

Tady jde spíš o politickou odpovědnost ministryně za svou náměstkyni.

Pevně věřím, že ministryně školství Kateřina Valachová nemá nic společného s tím, co se odehrávalo mezi náměstkyní Kratochvílovou a panem Peltou a co bylo v hledáčku policie. Politickou odpovědnost ale má a musí nastavit takové mechanismy, aby se to už neopakovalo.

Doma řešíme spory s prezidentem, nahrávky, fotbalové skandály, ale svět mezitím pádí vpřed. Emmanuel Macron, silně prounijní kandidát, se stal francouzským prezidentem. Mají čeští politici vůbec čas na to, aby řešili zásadní mezinárodněpolitické záležitosti?

Zvolení Emmanuela Macrona, zejména pokud se bude moci opírat o parlamentní většinu, znamená, že se urychlí integrace eurozóny. Určitě není v našem zájmu, aby se nám země platící eurem příliš vzdálily, aby se EU rozpadla na několik rychlostních pruhů a Česká republika se pohybovala v tom nejpomalejším. Příštích několik let bude proto z našeho pohledu strategickým obdobím.

Jenže tomu skoro nikdo nevěnuje pozornost.

Bylo by dobře, aby před volbami všechny strany jasně řekly, co chtějí, zda Českou republiku někde na okraji unie, nebo její posouvání k jádru. My uděláme všechno pro to, abychom neztratili čas a tempo jak z hlediska diskuse o budoucnosti evropských fondů, tak o vícerychlostní Evropě. Osobně mám ze zvolení Emmanuela Macrona radost, je strašně dobře, že dvě třetiny Francouzů volily proti nacionalismu, populismu a izolaci Francie. Vnímám pozitivně, že Macron měl odvážnou proevropskou kampaň, podle mě mu i to pomohlo zmobilizovat voliče, kteří si uvědomují, že osud Francie je spojen s funkční EU. I v našem zájmu je, aby unie fungovala. Nebude to ale vůbec jednoduché, protože je řada témat, která jsou mezi východní a západní částí EU konfliktní, například otázka sociálního či daňového dumpingu, přistěhovalectví. My musíme hájit své postoje, přičemž se dá očekávat, že Německo a Francie mohou v evropské debatě přitvrdit.