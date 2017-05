Bohuslav Sobotka: Doufám, že to teď prezident nezkazí

Vládní krize končí, Andreje Babiše na ministerstvu financí vystřídá Ivan Pilný. Premiér Bohuslav Sobotka v rozhovoru s Deníkem říká, že je to vhodný kandidát, který naplňuje jím deklarované požadavky.

Souhlasil jste s návrhem hnutí ANO na jmenování Ivana Pilného ministrem financí, zatímco první dva návrhy jste odmítl. V čem došlo k posunu?

Na začátku jsem definoval dvě základní podmínky pro hnutí ANO. Tou první byl požadavek, aby navrhli někoho, kdo bude schopen vést resort nejen po odborné stránce, ale také samostatně. Tyto parametry pan Pilný splňuje. Jak jsem ho poznal ve sněmovně, je to muž s vlastním názorem. Má dostatečné zkušenosti a znalosti, aby vedení ministerstva zvládnul. Druhá podmínka byla, aby šlo o člověka, jenž v minulosti neměl cokoli společného s koncernem Agrofert, aby se neopakoval střet zájmů, jemuž čelí Andrej Babiš. A byť je v hnutí ANO těžké někoho takového najít, nakonec se jim to povedlo. Vzhledem k tomu, že ANO má podle koaliční smlouvy nárok na nominaci ministra financí, dnes jsem jeho návrh schválil.

Předpokládáte, že výměna ministrů se odehraje do konce května a prezident republiky během několika dnů odvolá Andreje Babiše a jmenuje Ivana Pilného?

Myslím, že už jsme velmi blízko vyřešení problémů na ministerstvu financí a doufám, že to pan prezident po návratu z Číny nezkazí a bude postupovat bez zbytečného odkladu. Od 5. května má na Hradě požadavek na odvolání pana Babiše a od zítřejšího rána bude mít návrhy na jmenování Ivana Pilného ministrem financí a Richarda Brabce místopředsedou vlády. Podle mého názoru může pan prezident velmi rychle rozhodnout.

Andrej Babiš se ostře ohradil proti vašim dnešním slovům, kdy jste zopakoval, že důvodem krize byly nevyjasněné otázky kolem jeho podnikání a možné podezření z obcházené daňových povinností. Deníku řekl, že budete-li v těchto vyjádřeních pokračovat, zažaluje vás. Nejsou to zbytečné rozmíšky, když o jeho odchodu z vlády už je rozhodnuto?

Reakce pana Babiše mi přijde trošku zoufalá. Všichni přece víme, jaké problémy stály na začátku debaty, která se rozvinula ve sněmovně a pak v koalici. Jsou tady veřejná a široce publikovaná podezření, jež se týkají jeho podnikatelské minulosti, jsou tu vyjádření novinářů – a to nemám na mysli ony nahrávky – že Andrej Babiš lhal, když tvrdil, že nebude zasahovat do řízení Mladí fronty. Tyto věci zatěžovaly vládu, komplikovaly její fungování a já jsem jako její předseda před tím nemohl zavírat oči. Vše by zajisté bylo jednodušší, kdyby to Andrej Babiš pochopil a sám rezignoval, těch posledních čtrnáct dní jsme si mohli ušetřit. Jsem ale rád, že nakonec zvítězil princip politické kultury a vláda bude příštích pět měsíců, jež zbývají do voleb, fungovat bez dalších závažných problémů tohoto typu.

V době, kdy jste podal demisi, jste řekl, že si nepřejete, aby se Andrej Babiš stylizoval do role mučedníka. To ale teď může nastat, šéf ANO bude objíždět republiku, na kampaň bude mít dost času. Nepoškodil jste jeho odvoláním vlastní stranu?

Myslím, že ne. Aktivity Andreje Babiše už dlouho připomínají permanentní volební kampaň, v tomto směru se tedy skoro nic nezmění. Naprosto ale nesouhlasím s tím, že by z vlády odešel jako mučedník. Všichni vědí, že ho dohnala vlastní minulost, jeho slova a činy, tady není důvod pro nějaké falešné mučednictví. Tuhle pózu bude Andreji Babišovi už málokdo věřit. Přeji si, aby podzimní kampaň byla hlavně o budoucnosti, o návrzích, jak Česká republika zvládne problémy, které před ní leží. My dnes sice máme fantastický ekonomický růst, ale to nebude trvat věčně. Proto bych byl rád, abychom v kampani nemluvili o ublíženosti Andreje Babiše, ale o tom, jak zajistíme lidem životní jistoty, lepší platy a slušnou životní úroveň.

Dnes se na náměstích českých měst opět sešla spousta lidí, kteří protestovali především proti tomu, jak se ke krizi postavil prezident Miloš Zeman. Ten účastníky podobných akcí označil za kraválisty a patologickou sedlinu společnosti. Jak je vnímáte vy?

Já si vážím lidí, kteří se postavili na stranu pravidel, dodržování ústavy a jejímu svévolnému výkladu, jak ho prezentoval prezident republiky. A také za dodržování politické kultury, neboť když má ministr problém, nemá ho vysedět ve vládě, ale odejít a vyřešit ho mimo ni. Občanské aktivity si vážím, na koaličním půdorysu jsem dal jasně najevo, že některé praktiky jsou nepřípustné, nicméně zbytek se musí odehrát v říjnových volbách. Je strašně důležité, aby lidé, kteří nyní protestují na náměstích, na to nezapomněli a přišli jak ke sněmovním, tak k prezidentským volbám a v nich podpořili kandidáty, již nás nebudou posouvat k autoritativnímu režimu.

Tomu může napomoci i ČSSD, pokud přijde s nějakou věrohodnou osobností. Uděláte to?

V sociální demokracii je to velmi živé téma. Debatuje se o tom, že tu je prostor pro levicového či levostředového kandidáta, jenž bude schopen oslovit voliče, kteří už nejsou ochotni znovu volit Miloše Zemana. Ta diskuse je velmi intenzivní a doufejme, že se najde člověk s ambicemi, který by se do tohoto zápasu pustil a jehož by sociální demokraté mohli podpořit.