Blokáda taxikářům nic nepřinesla. Už zítra jim hrozí tvrdá odveta

Až 1200 taxi vozů vyjelo včera pomalou 15kilometrovou rychlostí a brzdilo cestu na letiště. Taxikáři chtějí rovné podmínky s Uberem. Magistrát chystá tvrdou odvetu. Od středy prý rozjede sérii kontrol a tvrdých postihů.

Padni komu padni. Okřídlená věta, která ovšem už zítra může „zavařit“ některým pražským taxikářům, ale i řidičům služby Uber. Nahlas ji včera vyřkl koaliční zastupitel hlavního města Patrik Nacher (ANO). A mezi řádky ji vlastně poslala do světa i primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Pondělní protest taxikářů proti nerovným podmínkám s Uber se může rychle obrátit proti nim samotným. Politici i Pražané jsou naštvaní. „Už od zítřka se zpřísní kontroly šoférů, kteří vozí lidi po Praze. Umožní nám to novela silničního zákona, kterou od její platnosti počínaje 4. říjnem ihned začneme využívat,“ vzkázal Nacher v reakci na Blokádu Evropské a dalších ulic.

A o co půjde?

Z 50 tisíc na 100 tisíc korun se zvýší pokuta pro nepoctivé drožkáře. Zpřísní se také vydávání průkazu řidiče taxislužby těm, kteří v průběhu tří let ztratí spolehlivost pro spáchání kteréhokoli jednoho v zákoně uvedeného správního deliktu. A rozšíří se pravomoce. Kontrolovat budou moct státní i městští policisté či magistrátem pověření pracovníci.

1200 taxi vozů, které v pondělí vyjely pomalou 15kilometrovou rychlostí po Evropské, Plzeňské a Lipské na Letiště Václava Havla, aby se posléze otočily u hotelu Mariott a několikrát cestu zopakovaly, tak nedocílily vlastně ničeho. Narovnání podmínek s Uber může podle primátorky Krnáčové pouze stát, respektive ministerstvo průmyslu a obchodu. Ne Praha. Přičemž vládní pracovní skupina má ve čtvrtek jednat o změně zákona, která by umožnila postavit na roveň mobilní aplikaci a klasický taxametr.

Náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD) včera na sociálních sítích představil návrh, podle kterého by taxametry mohly nahradit chytré mobilní aplikace. Povinně jak pro taxikáře, tak pro Uber. „Nerovné podmínky s Uber se mi nelíbí. Já jsem musel udělat na magistrátu testy z místopisu, abych získal oprávnění řidiče taxislužby. Musel jsem si pořídit taxametr, což oni (řidiči Uberu) nemají. Je na mě jako na taxikáře přísnější metr. Dělám to už 25 let a živí mě to. A magistrát? Ten na nás kouká jako na zloděje.

Protestem chceme ukázat, že zlodějem tu nejsme my,“ řekl Pražskému deníku účastník včerejšího protestu, taxikář Pavel. Organizátor blokády David Bednář ze Sdružení českých taxikářů potvrdil plán dále protestovat.

Kontraproduktivní reklama Uberu

Do kolony žlutých taxi se dostali ale i profesionální šoféři, kteří s blokádou nesouhlasili. „Oni (protestující taxikáři) si neuvědomují, že to je proti nim. Vezměte si, že kvůli tomu protestu nabíráme až 40minutové zpoždění. Když vezete lidi, to je, panečku, čekačka.

Takže nakonec na to doplatí kdo, zákazníci,“ rýpl si do svých kolegů dvaadvacetiletý Honza, který jezdí pro Green taxi. „Fakt mě naštvali,“ shrnul včerejšek pražský radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO). „Je to bezohlednost. Chtěl bych vidět, co by dělali, kdyby zablokovanou ulicí musela projet sanitka.“