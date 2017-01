Bělobrádek: Za doktorandy má platit zdravotní pojištění stát

Praha - Za studenty v doktorském programu v denním studiu by měl hradit zdravotní pojištění stát, navrhl v novele příslušného zákona vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Nyní stát platí pojištění například za děti, důchodce a nezaměstnané. Pokud by byla předloha schválena, znamenala by podle autorova odhadu rozpočtové dopady až 99 milionů korun ročně.

Stát nyní platí za studenty pojištění do 26. roku věku. "Standardní doba (doktorského) studia tuto věkovou hranici vždy překračuje, a to minimálně o rok či dva," uvedl Bělobrádek ve zdůvodnění. Změna by ale platila jen po standardní dobu studia. Čtěte také: Konec živoření doktorandů. Jejich stipendium se zdvojnásobí Vicepremiér poukazuje na to, že stipendium v Česku je jedno z nejnižších v Evropské unii, činí 7500 měsíčně. Studentovi staršímu 26 let, když musí platit zdravotní pojištění, tak zbývá na živobytí podle důvodové zprávy 6015 korun na měsíc. "Což je téměř polovina částky, která je v České republice stanovena jako hranice příjmové chudoby," napsal Bělobrádek. Pokud by studenti měli příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání, zařadili by se podle novely do okruhu lidí, kteří si platí pojištění sami a zároveň je za ně hradí stát. Předlohu, jež by měla být účinná od ledna 2018, nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Stejný plán, jak jej ve čtvrtek předložil Bělobrádek, představila o den dříve ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Chce navíc, aby stipendium pro prezenční doktorandy činilo od příštího roku 15.000 korun měsíčně. Čtěte také: Bělobrádek věří, že lidovce dovede až k volebnímu vítězství

