Bělobrádek navrhuje, aby nahrávky Babiše prověřila BIS

Praha - Vicepremiér Pavel Bělobrádek (ČSSD) navrhuje, aby se nahrávkami ministra financí Andreje Babiše (ANO) zabývala kromě policie i Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle něj je třeba prošetřit, zda nejde o útok na podstatu ústavního systému. Na pondělní tiskové konferenci Bělobrádek také doporučil, aby se prací Finanční správy v otázce jednokorunových dluhopisů zabýval kontrolní výbor Sněmovny. Na zvážení podle něj je i zapojení Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

„Bylo by dobré a požádám pana premiéra (Bohuslava Sobotku, ČSSD), aby celou situací se kromě policie zabývala i Bezpečnostní informační služba. Měla by být tím orgánem, který hlídá ústavnost, a my potřebujeme prověřit, zda nejenom se stal trestný čin, ale je třeba posoudit a vyšetřit, zda zde nejde skutečně o nějaký útok na podstatu ústavního systému," řekl Bělobrádek k situaci kolem nahrávek, které se objevily na internetu a na nichž Babiš hovoří s novinářem deníku Mladá fronta Dnes, který mu v minulosti patřil.

Nelze připustit, aby panovaly pochybnosti o nezávislosti Finanční správy

Předseda lidovců také označil za závažnou skutečnost, že se Finanční správa začala nedaněnými korunovými dluhopisy zabývat až po tlaku ze strany médií a poslanců. „Celou situaci u korunových dluhopisů i u dalších činností Finanční správy by mohly prošetřit i orgány Poslanecké sněmovny, zejména kontrolní výbor," řekl.

Podle něho nelze připustit, aby panovaly pochybnosti o nezávislosti Finanční správy. Podle Bělobrádka je na zvážení i to, zda by se situací ve Finanční správě a na Generálním finančním ředitelství neměl začít zabývat i NKÚ.

