Babiše mi mohla nahradit na ministerstvu financí Schillerová

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše by v křesle ministra financí mohla vystřídat jeho náměstkyně na ministerstvu Alena Schillerová.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek České televizi řekl, že jméno Schillerové v této souvislosti zaznělo na dnešním jednání lídrů koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Totéž potvrdil i šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola. Podle něj ale koaliční partneři hnutí ANO nepovažují návrh za relevantní, počkají, až přijde oficiální cestou.

"My v tuto chvíli diskutujeme o nějakých návrzích. Je pravda, že tam (na jednání koalice) zaznělo jméno paní náměstkyně Schillerové jako odborníka, který vlastně 30 let pracuje ve finanční správě," řekl ČT Faltýnek.

Podle vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes na jednání vládních stran už vyzval ANO, aby jméno Babišova případného nástupce poslalo písemně, aby se s navrženým mohl setkat. Odmítl ale novinářům potvrdit, zda jde o Schillerovou.

Místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec navržené jméno nechtěl komentovat s tím, že sociální demokraté požádali ANO o písemné zaslání k rukám Sobotky. Chovanec poznamenal, že jednání koaliční rady bylo bouřlivé a nepříjemné. "Andrej Babiš se naučil novou pomůcku. Když se mu něco nelíbí, tak se to snaží překřičet a neposlouchat. To jsme zažili i dnes," řekl Chovanec. Debata o jménu nového ministra financí ale podle něj byla racionální. Nevyloučil také, že by se koalice mohla rozpadnout, musela by ale k tomu vést standardní cesta. Dodal, že nevidí důvod k vypovězení koaliční smlouvy.

Lídři koaličních stran se ráno sešli ve Strakově akademii, aby jednali o východisku ze současné vládní krize. ČSSD trvá na konci ministra financí Babiše, jehož odvolání navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi premiér. Po skončení zhruba dvouhodinového jednání Bělobrádek uvedl, že ANO vyzvalo ČSSD, ať vypoví koaliční smlouvu. Sociální demokraté to ale odmítli. Ministr financí současně vyloučil, že by mohl rezignovat, hnutí ANO však současně přišlo se jménem možného nástupce, pokud by prezident vyhověl návrhu premiéra na Babišovo odvolání, dodal Bělobrádek.