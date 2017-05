Návrh na odvolání Babiše je v rozporu s koaliční smlouvou, řekl prezident

Ministr financí Andrej Babiš dorazil podle informací Deníku na Pražský hrad na setkání s prezidentem Milošem Zemanem.

Oba muži spolu jednali o návrhu Babišova odvolání z postu šéfa státní kasy, které doručil premiér Bohuslav Sobotka do Kanceláře prezidenta republiky v pátek.

"Prezident republiky konstatoval, že předseda vlády nemůže úkolovat prezidenta určováním termínu odvolání. Dále konstatoval, že návrh na odvolání je v rozporu s koaliční smlouvou, která podmiňuje odvolání jakéhokoliv člena vlády souhlasem vedení jeho strany. K právoplatnému odvolání by proto bylo nutné vypovězení koaliční smlouvy," informoval po schůzce hradní mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezident republiky podle všeho také konstatoval, že mu nebyl předložen návrh na nového ministra financí, což by v souvislosti s návrhem na odvolání dosavadního ministra financí vedlo k tomu, že by vedení Ministerstva financí nebylo obsazeno. "To by prezident republiky považoval za krajně nezodpovědné," dodává Ovčáček. Případným odvoláním Babiše se tak prezident Zeman bude zabývat až po svém návratu z Číny, to znamená 18. května.

Ovčáček přitom odpoledne uvedl, že prezident se dnes k návrhu na odvolání nevyjádří. "Pan prezident se bude v každém případě věcí zabývat, ale my nebudeme v žádném případě dnes poskytovat jakýkoli komentář," uvedl Ovčáček. "Úlohou prezidenta republiky je přispět k uklidnění situace, zamezení vládní, případně ústavní krize. Snahou prezidenta bude, aby do říjnových parlamentních voleb v České republice fungovala akceschopná vláda, která nebude zmítána nenávistmi a rozpory mezi dvěma představiteli," dodal.

Odvolání Babiše k 9. květnu navrhl premiér Sobotka kvůli Babišovým kauzám týkajícím se možného ovlivňování médií a neodvádění daní. Mluvčí Hradu poté oznámil, že Zeman chce o návrhu rozhodnout až po návratu z návštěvy Číny po 18. květnu. Podle ústavních právníků však ústava nedává Zemanovi příliš možností Babiše neodvolat a měl by postupovat bez zbytečných odkladů, podle premiéra v řádu několika pracovních dnů.

Stejný názor má i předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). "Doufám, že (prezident) bude respektovat Ústavu a že to udělá. Ústava nedává žádnou lhůtu, takže se předpokládá, že to bude bezprostředně. Zvyklosti, které patří k ústavnímu systému, byly v minulosti naplňovány a dodržovány," řekl dnes novinářům.

Třetina senátorů v pátek sdělila ve společném prohlášení, že Zeman dosavadním přístupem k vládní krizi znevažuje ústavu, a senátoři jsou proto připraveni konat. Ze zákona může Senát navrhnout ústavní žalobu na prezidenta. "V úterý budeme mít organizační výbor, takže předpokládám, že to bude předmětem našeho jednání," uvedl dnes předseda Senátu Štěch.

Na internetu se dnes navíc objevila další nahrávka, která údajně zachycuje vicepremiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, jak se domlouvá s novinářem svého někdejšího deníku Mladá fronta Dnes na zveřejnění informací z policejního spisu namířených proti ČSSD. Jde o další zveřejněnou nahrávku s podobným obsahem. Podle Babiše jsou nahrávky sestříhané, předseda ANO tvrdí, že se stal obětí cílené provokace.