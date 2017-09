Babiš představil volební progam ANO. Chce zavést klouzavý mandát a méně ministrů

Hnutí ANO chce v programu pro podzimní sněmovní volby zavést klouzavý mandát pro poslance i senátory. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl lídr hnutí Andrej Babiš. Do Senátu by se tak mělo volit jen v jednom kole místo nynějších dvou. Lídr hnutí také zdůraznil nutnost uzavření vnější evropské hranice a důsledné obrany proti nelegální migraci.

Podle programu s názvem Teď, nebo nikdy, který dnes představil novinářům jeho předseda Andrej Babiš, by se do Senátu mělo volit jen v jednom kole místo nynějších dvou. Také počet ministrů by se měl snížit ze 16 na 13. "Ministr má pracovat ve vládě, na úřadě, ne sedět ve sněmovně," prohlásil Babiš. Poslancům chce ANO na celé volební období zmrazit platy na současné výši. ČTĚTE TAKÉ: Tomáš Lebeda: Babišovy vize vnímám jako mimořádně nebezpečné Pokud se poslanec nebo senátor stane členem vlády, musí své místo přenechat náhradníkovi a věnovat se řízení svého resortu, stojí v programu. Podle dosavadní praxe si řada ministrů ponechává svůj poslanecký nebo senátorský mandát. Od zrušení druhého kola voleb do Senátu si ANO slibuje snížení nákladů a vyšší volební účast. Poslancům a senátorům chce ANO zrušit paušální náhrady. Dostávat by měli jen prokázané a účelně vynaložené náklady, které se budou zveřejňovat na parlamentním webu. Ve vládě chce zrušit například funkci ministra pro lidská práva a legislativu, kterou v současné době zastává sociální demokrat Jan Chvojka. Problematika by se měla přesunout pod ministerstvo spravedlnosti. Nyní ho vede Robert Pelikán z ANO. Spojit by se mělo také ministerstvo zemědělství s ministerstvem životního prostředí. ČTĚTE TAKÉ: Babiš zval v Olomouci na akci divadla, to se od něj distancovalo V oblasti bezpečnosti zmínil Andrej Babiš také boj proti terorismu, za významné pokládá i prosazování české národní identity v Evropské unii. "Musíme bojovat za bezpečnost našich lidí, o bezpečnost Evropy," řekl Babiš. Zavedení eura podle něj v současné době není pro Českou republiku výhodné. Z programu také vyplývá, že ANO chce mimo jiné navyšovat peníze pro zpravodajské služby na dvě procenta HDP. Cílem hnutí je mít 30 až 35 tisíc vojáků vybavených špičkovou technikou. Migraci je podle hnutí ANO nutné řešit mimo evropský kontinent. "To je nejen náš národní zájem, ale i zájem celé Evropy, za který musíme v Bruselu bojovat," píše se v programu, který má čtyři desítky stran. ČTĚTE TAKÉ: Poslanci se sejdou naposledy před volbami, rozhodnou o Babišovi

Autor: ČTK