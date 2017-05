Babiš odmítl, že by dostal od novináře živý policejní spis

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) uvedl, že od novináře Marka Přibila nedostal živý policejní spis, jak vyplývá z nahrávky, která se v pondělí objevila v médiích. Babiš na dnešní tiskové konferenci zopakoval, že nahrávky jsou podle něj kampaní připravenou jeho politickými oponenty. Babiš se důrazně ohradil proti podezření, že spáchal trestný čin.

"Naši koaliční partneři jdou tak daleko, že mluví o trestném činu," uvedl dnes Babiš. "Žádný živý spis jsem nikdy nedostal, já to zásadně odmítám, je to sprosťárna, je to skandál," dodal.

Ministr financí reagoval na obsah v pořadí třetí nahrávky, na níž hovoří s bývalým reportérem Mladé fronty DNES Přibilem. Novinář na ní předává dokumenty, které podle něj pocházejí z policejního vyšetřování kauzy Beretta týkající se vynášení informací z trestního spisu.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) v pondělním komentáři k nahrávce uvedl, že povinností každého občana, kterému se do ruky dostane živý policejní spis, je obrátit se na policii. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) dnes řekl, že je otázka, zda Babiš s Přibilem porušili zákon, jestliže měli povinnost spáchání trestného činu ohlásit.

Babiš dnes zopakoval, že proti němu jeho političtí soupeři vedou rozsáhlou kampaň s cílem dostat ho z politiky. Je podle něj podezřelé, že kompromitující nahrávky se objevily v době, kdy ho chce premiér Sobotka kvůli podezření z daňových úniků odvolat z postu ministra financí. Zároveň však připustil, že pro toto tvrzení nemá žádné důkazy.

Hnutí ANO se dnes radilo také o postupu pro středeční jednání s koaličními partnery, které svolal premiér Sobotka již minulý týden. "Jdeme zítra na koaliční radu, abychom se dozvěděli, jestli koaliční smlouva platí, nebo neplatí. Protože pokud by platila, tak by nemohl pan premiér navrhnout moje odvolání," řekl Babiš.

Sobotka se rozhodl Babiše odvolat minulý týden. Nejprve oznámil, že podá demisi celé vlády. Následně své rozhodnutí změnil, když prezident Miloš Zeman naznačil, že by demisi vnímal pouze jako odstoupení premiéra, nikoliv celého kabinetu.

I s odvoláním Babiše Zeman otálí, přestože řada politiků a odborníků ho kritizuje za to, že postupuje protiústavně. Ústava stanovuje, že prezident ministra na návrh premiéra odvolá.

Zeman se však odkazuje na koaliční smlouvu ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Podle ní by premiér měl o odvolání ministra jednat s předsedou dané strany. To se podle hnutí ANO nestalo. "Uznávám, že ústava je víc než koaliční smlouva, to je samozřejmé," komentoval postup prezidenta Babiš. "Ale pak nám premiér měl říct na začátku, že si bude dělat, co chce," podotkl.