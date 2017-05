Babiš: O sociálním bydlení má rozhodovat obec, ne centrální úřady

Praha - Zachování mezigenerační solidarity, růst důchodů, zavedení garantované minimální penze či cestování vlakem zdarma slibovali dnes v Praze seniorům lídři dvou nejsilnějších vládních stran. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) i vicepremiér Andrej Babiš (ANO) dorazili na sjezd Rady seniorů ČR. Ta politiky vyzvala k řešení situace lidí s nízkými penzemi, přijetí zákona o sociálním bydlení i prosazování slev v dopravě a kultuře pro důchodce a důchodkyně.

Andrej Babiš. Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Lidé nad 65 let tvoří pětinu obyvatel státu. Představují tak silnou voličskou skupinu. Blížící se volby se odrazily i ve vystoupeních šéfů ČSSD a ANO. Podle předsedy ČSSD a premiéra Sobotky musí politika zohledňovat zásluhy seniorů a dál musí fungovat mezigenerační solidarita. „Moje generace, mladší generace musí vám vracet to, co jsme udělali pro nás," řekl seniorům a seniorkám.

Babiš odmítl obnovení poplatků ve zdravotnictví

Vypočítával kroky, které jeho kabinet ke zlepšení života starších lidí podnikl. Zmínil zvyšování důchodů i navrhovanou změnu modelu valorizace penzí, díky níž by se důchodcům přidávalo výrazněji než dosud. Odmítl případné obnovení poplatků ve zdravotnictví. Po volbách by se prý mohla zvážit i možnost, že by senioři mohli jezdit vlakem zdarma.

Podle šéfa sociální demokracie je "strašně důležité", aby ve volbách uspěly politické síly, které budou pokračovat v dosavadní politice vůči seniorům. Vyzval je, aby se neřídili jen volebním programem stran, ale také tím, jak o návrzích jednotliví politici hlasovali.

Důchody v Česku jsou nízké

Na všech záměrech v koalici shoda nebyla. Některé kroky prosadili sociální demokraté spolu s lidovci, proti bylo hnutí ANO. Stavělo se proti zvyšování výdajů z rozpočtu. V pátek jeho předseda Babiš řekl, že důchody v Česku jsou nízké a měl by se zavést garantovaný minimální důchod. Jeho podobu představí hnutí až ve volební kampani.

Na možnosti zavedení minimální penze jako ochrany před pádem do chudoby se před časem zaměřila důchodová komise. Podle jejích představ by minimální důchod mohl činit 8500 korun. Pokud by lidé měli penzi nižší, do této částky by se jim doplácela. Ročně by to stálo z rozpočtu zhruba o 4,7 miliardy navíc.

Proti minimální penzi se staví odbory

„To je na vás, kdo ve vládě se bude starat o seniory, jestli ti, kteří tu mluví desítky let a žijí z našich daní, nebo ti, kteří se o sebe postarali a možná chtěli udělat i něco pro jiné," řekl seniorům na sjezdu Babiš.

Proti minimální penzi se staví odbory i někteří politici. Podle předáka Josefa Středuly by ti, kteří platili odvody, dopláceli na ty, kteří do systému neodváděli. Podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) by kvůli zvýšení výdajů na minimální důchody nemuselo být na růst penzí pro ostatní.

Babišova slova pobouřila Marksovou

Tématem sjezdu se stalo i sociální bydlení. Rada seniorů vyzvala vládu, aby zákon do voleb prosadila. Sněmovna normu dosud nepustila do dalšího projednávání. Podle Babiše se v rozpravě určitě řešení najde. Míní, že by o nároku na sociální byt měly rozhodovat obce, ne centrální instituce a úřady práce. Jeho hnutí prý sociální bydlení podporuje.

Slova šéfa ANO o zvyšování penzí i dalších prosazených krocích ve prospěch seniorů pobouřila ministryni práce Michaelu Marksovou (ČSSD). „Nechtěla bych dělat ze shromáždění místo pro předvolební kampaň. Přijde mi to ale nefér, padlo tu něco, co bych neváhala označit za lež," řekla ministryně. Podle ní její resort s Babišovým ministerstvem financí musí vždy bojovat o peníze na každé opatření.

Podle Pernese mezigenerační solidarita v ČR zaostává

Za vládní lidovce přišel na seniorský sjezd ministr kultury Daniel Herman. Podle něj by lidé neměli zapomínat na minulost a totalitní praktiky. Podle předsedy Rady seniorů ČR Zdeňka Pernese mezigenerační solidarita v Česku zaostává, dosavadní růst penzí nestačí ke zvyšování kvality života starších lidí a nůžky mezi mzdami a důchody se rozevírají. Rada hlasování poslanců sleduje a informuje o něm důchodce ve svém časopise. „Pokud chcete seniorské hlasy ve volbách, musíte si je zasloužit," řekl politikům Pernes.

Starobní důchod na konci loňska dostávalo bezmála 2,4 milionu lidí. Průměrná penze činila 11.460 korun. Na důchody se loni vyplatilo 389,17 miliardy korun, letos by to mělo být podle schváleného rozpočtu 406,25 miliardy korun. Babiš na seniorském sjezdu řekl, že příští rok by výdaje měly činit 437 miliard. Vláda plánuje růst penzí v průměru o 500 korun.

