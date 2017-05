Babiš nařídil vyloučit Rusňáka z ANO, hnutí musí vrátit dar

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nakázal jihomoravské organizaci hnutí, aby vrátila dar od podnikatele Davida Rusňáka a dala návrh na jeho vyloučení. Babiš to dnes řekl České televizi. Rusňák je mezi lidmi, které vyšetřuje policie kvůli únikům informací z trestních řízení a policejních databází.

"Pro nás je nepřijatelné, abychom měli takové sponzory. Já jsem okamžitě nařídil krajské organizaci, protože to je jejich sponzor, krajské organizaci Jihomoravského kraje, aby okamžitě ten dar vrátili a aby dali návrh na vyloučení pana Rusňáka z hnutí," řekl Babiš.

Rusňák je podle zeť náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, kterou před několika dny hnutí ANO navrhlo do funkce ministryně financí, ale premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tuto nominaci odmítl. Babiš dnes odmítl spojování Rusňákova případu s nominací Schillerové.

"To nemá nic společného. Ne každý můžeme za svoji rodinu nebo za svoje děti, takže já tam nevidím žádnou souvislost," řekl. "Paní Schillerová měla jasné předpoklady dělat tu funkci a nemá to nic společného s případem pana Rusňáka, který pro nás je nepříjemné překvapení, a my se od toho distancujeme, co dělal," doplnil předseda ANO.

Rozsáhlou kauzou úniků z policejních spisů se zabývá Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou. V případu jde o úniky informací z trestních řízení a policejních databází. Podle České televize se vyšetřování týká i elitních policistů.