Autobusy ve Vysočanech musí trochu uhnout těžké technice

Praha – Na dočasné změny trasy i zastávek sedmi linek městských autobusů si od středečního časného rána do noci na neděli musejí dát pozor cestující ve Vysočanech.

Autobusová zastávka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Kvůli frézování Freyovy ulice bude krátkodobě přemístěna zastávka Vysočanská, a to buď do Jandovy ulice, nebo (a to u více linek) do Sokolovské – do tamější tramvajové zastávky Nádraží Vysočany. Změny se týkají autobusových linek číslo 136, 151, 152, 177, 182, 183 a 195.