Autobusy MHD nepojedou tunely městského okruhu včetně Blanky

Praha - Autobusy pražské MHD nebudou jezdit v tunelech městského okruhu, a to včetně Blanky nebo Strahovského tunelu. Na úterním jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekl Petr Tomčík, ředitel organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Důvodem je mimo jiné bezpečnost, ekologie nebo nesouhlas některých dotčených městských částí. V minulosti se mluvilo o zavedení autobusové linky do tunelu Blanka.

Autobusy v Praze. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Ropid prověřoval několik variant, jak by mohly autobusy tunely na okruhu jezdit. „Musíme konstatovat, že výsledkem šetření je, že jsme nenašli ani jednu variantu, která by svou efektivitou vyhovovala," řekl Tomčík. S novými linkami pak navíc nesouhlasila například Praha 6, které vadil případný zvýšený počet autobusů kolem Vítězného náměstí. Zavední linek do tunelů by prý vyšlo na 30 či 40 milionů Rozhodnutí na jednání výboru kritizoval opoziční zastupitel Mikuláš Ferjenčík (Piráti): „Já považuji za velký neúspěch, že se autobusy nepovedlo zavést do tunelu a vyjednat spojení Vítězného náměstí a Anděla," řekl. Zdůraznil, že spojení Prahy 6 tunelem Blanka na sever města by veřejné dopravě prospělo. S Ferjenčíkem nesouhlasil náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). „Máme ekologičtější spojení. Navíc v tunelech je riziko nehody, uzávěr nebo změn provozu," řekl. Tomčík pak řekl, že zavedení linek do tunelů by vyšlo na 30 či 40 milionů korun, které se dají využít jinde. „Ve Strahovském tunelu pak je horší osvětlení a viditelnost, není tam světlo jako v Blance, tudíž je tam snížena bezpečnost cestujících," řekl Tomčík. Čtěte také: Tunel Blanka podle měření zhoršil ovzduší v Praze 6

