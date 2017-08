Autobusovou dopravu v Praze čekají změny. Odstartují už na začátku září

Praha - Na začátku září čekají na cestující změny v provozu pražské integrované dopravy (PID). Část autobusových linek bude zrušena, jiné pojedou po jiné trase a změní se i příjezdy a odjezdy. Asi dvacítka školních spojů bude přečíslována. Trvalé změny pak začnou platit od 3. září.

Nové změny vyplývají ze seznamu, který na svých internetových stránkách zveřejnil Ropid. Např. trasu změní spoj číslo 138, který míří od sídliště Skalka přes Michelangelovu až na Skalku. Ten bude na druhém konci prodloužen od Nemocnice Krč až k Ústavu Akademie věd. Nově by neměl zajíždět před vchod Thomayerovy nemocnice, ale pojede na zastávku, která je umístěna na Vídeňské ulici. Prodlouženou trasu bude mít i spoj 164, který nově pojede ze zastávky Starý Zličín na Sobín.

Dojde k přečíslení linek školních autobusů

Novinkou bude linka 239, která bude směřovat z Palmovky na Balkán a Spojovací, odkud pak bude mířit na Sídliště Jahodnice, Dolní Počernice, Nádraží Běchovice a přes Újezd nad Lesy na Sídliště Rozožník. Linka bude fungovat v tříměsíčním zkušebním provozu. Linka 114 bude zrušena a nahrazena linkou 138.

V rámci příměstské autobusové dopravy pojede nově linka 343 do Nehvizd ke škole a bude mírně omezen provoz autobusu 367 na konci ranní špičky a to ve směru do Brandýsa nad Labem. Změní se i linky 368 nebo 370. Budou také zřízené nové zastávky a to např. na linkách 434, 436 a 498. Zrušena bude zastávka Milovice, škola na lince 432. Příměstská linka 671 bude nově jezdit ze zastávky Jenštejn, Hradní do Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, u Soudu. Bude přečísleno dvacet linek školních. Na místo pětky budou začínat dvojkou. Asi 12 zastávek v Horních Počernicích bude na znamení.