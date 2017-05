Audit Deníku: Bosí policisté v lehce průstřelných vestách

/ANKETA, INFOGRAFIKA/- Jak se vláda během posledních čtyř let starala o bezpečnostní sbory? Co udělala pro bezpečnost země v době, kdy terorismus ohrožuje Evropu? Je třeba řešit důsledky migrační krize? Na začátku svého působení si stanovila pět základních cílů. Naplnit se podařila jen polovina z nich.

INDEX DENÍKU pohledem Prahy

POMOHLA POLICEJNÍ REFORMA K EFEKTIVNĚJŠÍMU STÍHÁNÍ ZLOČINCŮ?23%



Celkem 76,9 procenta oslovených Pražanů si nemyslí, že by policejní reforma pomohla k efektivnějšímu stíhání zločinců. Opačný názor má jen 23,1 procenta lidí.



❷ Zlepšíme vybavenost bezpečnostních sborů.❶ Stabilizujeme personální situaci v bezpečnostních sborech.

SPLNĚNO S VÝHRADOU

Loni pracovalo u policie 39 497 lidí, do roku 2020 mají přibýt další čtyři tisíce. Nejvíce jich má policie přijmout letos, nabrat by měla 850 nováčků. V dalších letech by měly počty nováčků klesat. Plány sice vypadají dobře. Potíž je v tom, že ti, kteří k policii nastoupí, často zase rychle odcházejí. Vysokou fluktuaci způsobuje špatné zázemí a nízké platy.

NESPLNĚNO

Tendry se vypisují a voda teče. Za co konkrétně policie utratila 3,4 miliardy korun, které proinvestovala v letech 2013–2016, to Policejní prezídium Deníku nesdělilo. Podle odborů a opozičních poslanců ale policie určitě neutrácela peníze za kvalitní výstroj a výzbroj policistů či za vybavení policejních kanceláří. A pokud nějaké nákupy proběhly, policisty nepotěšily. Jmenujme alespoň nákup neprůstřelných vest, které lze prostřelit, bot, ve kterých se nedá chodit. Na historické počítače či omezení pro užívání datových sítí si už policisté zvykli.

❸ Budeme bojovat razantněji proti terorismu.

SPLNĚNO

Z Auditu národní bezpečnosti vyplynula řada konkrétních opatření, která slouží pro ochranu měkkých cílů. Chvályhodnou snahu vlády naslouchat bezpečnostním expertům hatí jediný problém – policie nemá dost kvalitních lidí, aby mohla vize politiků naplnit.

❹ Budeme důrazněji potírat organizovaný zločin.

NESPLNĚNO

Policie už dlouhou řadu let slouží politikům jako nástroj, který zneužívají v mocenských šarvátkách. Výjimkou není ani poslední vláda. Vnitřní boj mezi ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) a premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) vyústil v reorganizaci policie. Premiér vyhrál. Policistům však nic zásadního nepřinesla. K lepšímu se nic nezměnilo, do boje s organizovaným zločinem se stále promítají rozmanité politické zájmy, které ztěžují samotná vyšetřování.

❺ Budeme potírat rasovou nesnášenlivost.

SPLNĚNO

Tradiční extremistické skupiny ulehčily policii práci, když se stáhly z veřejného života. Policisté proto přesunuli pozornost na polovojenská uskupení, jejichž vznik podnítila situace na Ukrajině.

Shrnuto: Sobotkův kabinet neudělal nic pro to, aby zkušení policisté ve sboru zůstávali a kvalitní lidé do něj přicházeli. Volební sliby plnil tam, kde byl pod tlakem veřejnosti – především tedy v boji proti terorismu.

Časté výpovědi hatí náborové plány policie

Vláda slíbila, že posílí počty policistů. Nováčci ale ze služby zase rychle odcházejí. Lidl platí lépe, než stát.

V roce 2015, když běženci procházeli hranicemi Evropské unie, byla česká policie vystavena zkoušce. Češi na chvíli přestali u piva vyprávět vtipy, které začínají slovy „Jdou dva policajti…" Pocítili, že policisty potřebují a s nadějí sledovali kroky ministerstva vnitra. Ministr svou šanci mohl promarnit. Budiž mu ke cti, že to neudělal a situaci zvládl.

Jenomže zvýšené pracovní nasazení policistů v celé nahotě odkrylo, čím bezpečnostní sbory trpí. Jedním z nejvážnějších problémů byl nedostatek lidí.

„Politici i šéfové policie se domluvili, že navýší tabulkové stavy o 4 tisíce policistů, kteří přibudou v bezpečnostních sborech v průběhu pěti let. Namalovali tabulky a nováčky si rozdělili – kolik jich půjde k dopravní policii, kolik k cizinecké a kolik ke kriminální službě," říká Zdeněk Ondráček (KSČM). Podle něj jsou ale takové ambiciózní plány k ničemu, pokud stát nezajistí, aby policisté ze služby po nástupu zase neodcházeli. I podle policejních odborů náborové plány hatí hlavně mzdová politika. „Po prvních restrikcích v letech 2009 a 2010 došlo k razantnímu snížení tarifních platů o deset procent. Zmiňované rádoby zvyšování mezd totiž dodnes nenapravilo dopady rozhodnutí Nečasovy vlády a personální politiku ministra vnitra Johna," říká člen předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie ČR Milan Štěpánek.

To, co Sobotkův kabinet předkládá jako „stálé navyšování platů policistů" je totiž ve skutečnosti pouhé dorovnání stavu mezd před razantními škrty v době finanční krize. Jinými slovy – policisté dnes mají zhruba stejný plat, jaký měli před osmi lety.

LIDL PLATÍ LÉPE

Skutečné zvyšování platů by podle policejních odborů i opozice mělo zohlednit hodnotu policejní profese na trhu práce. Za kolik korun měsíčně musejí policisté při hrozbě teroristického útoku vozit v kufru auta dlouhé zbraně a počítat s tím, že obětují život?

Nástupní plat nováčka bez zkušeností, který získá hodnost strážmistra nebo nadstrážmistra, je 14 350 korun. Pokud začátečník u policie vydrží déle než tři roky a získá hodnost podpraporčíka, zvýší se jeho plat na 19010 korun. Kdyby ve stejné funkci vydržel patnáct let, dostane přidáno a bude pobírat 21 230 korun. Pro srovnání – obchodní řetězec Lidl nabízí svým prodavačkám a prodavačům nástupní plat ve výši 23 333 korun. A u kasy nikomu nehrozí, že přijde o život. Proto ti, kteří k policii nastupují, po střetu s realitou často zase rychle odcházejí. A stát znovu platí výcvik nováčků.

USPĚLA REFORMA? ZATÍM NEVÍME

Problematickým krokem vlády byla reorganizace policejních útvarů. Snížila se díky ní zločinnost?

„Pouhých devět měsíců od policejní reformy žádný dopad nezjistíme. Všechna data jsou zatím zavádějící. Noví lidé se musejí seznámit se spisem. A ten může mít až pět tisíc stran. Než ho nastudují, aby mohli pokračovat v tom, co započal jejich kolega, uplynou alespoň dva, tři měsíce," vysvětluje Ondráček.

Totéž tvrdí Policejní prezídium – na hodnocení je zkrátka ještě brzy.

Z odpovědí panelistůKarel Melzoch, vysokoškolský profesor, rektor VŠCHT v Praze

Ne.







Petr Fridrich, konzultant rozvoje organizací, smícholog

Hahaha… Nevím úplně, čemu vlastně pomohla, ale určitě nepomohla efektivnějšímu stíhání zločinců.







Daniel Kolský, majitel kaváren Mamacoffee

Ne. Na skutečnou policejní reformu čekáme.