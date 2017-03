Armáda se chystá na možný pokles zájmu o vstup do jejích řad

Praha - Armáda se chystá na možný pokles počtu zájemců o vstup do služebního poměru vojáka z povolání. Nastat by mohl mimo jiné kvůli klesající nezaměstnanosti. Možným zájemcům o službu ve vojsku chce proto více přibližovat činnost vojenských profesí a jednotlivé posádky. Médiím to řekla náčelnice odboru doplňování personálu Agentury personalistiky AČR Lenka Šmerdová. Letošní plány počítají s nástupem 2 tisíc nových vojáků, podle Šmerdové by se cíl mělo podařit naplnit.

Ministerstvo obrany kvůli snížení rozpočtu v minulosti zastavilo nábory a početní stavy vojáků se dostaly místo 27 tisíc na méně než 21tisíc. Masivní nábor armáda zahájila v posledních dvou letech. Každoročně chce přijmout kolem 2 tisíc vojáků, loni byl tento cíl překonán o 148 osob. Přečtěte si: Pražskou policii ve středu posílily desítky Moravanů Letos se rekrutační cíl naplnit podaří Při započtení přirozeného odchodu, který byl minulý rok kolem 840 lidí, se tak řady ozbrojených sil ročně rozrůstají o více než 1.300 nováčků. Začátkem letošního roku měla ČR 23.184 profesionálních vojáků. Vedení ministerstva obrany a armády by rádo časem zvýšilo tabulkové stavy kvůli bezpečnostní situaci na více než 30 tisíc. Podle Šmerdové v lednu na kurz základní přípravy ve Vyškově nastoupilo 519 nových vojáků. „Momentálně vrcholí výběry pro nový nástupní termín. K dnešnímu dni jich už máme vybráno 630," poznamenala. Předpokládá proto, že se letos rekrutační cíl podaří naplnit. Doplnila, že počet zaregistrovaných zájemců o vstup do armády je proti loňsku nižší. Je to podle ní odraz aktuálního nízkého stavu míry nezaměstnanosti. Navíc nové lidi nabírají i policie a vězeňská služba. V armádě lidé uplatní i své civilní zaměstnání O možném zpomalení náboru mluvil v nedávno i náčelník generálního štábu Josef Bečvář. „Cítíme trochu problém, který může nastat. Budeme muset přemýšlet, jak tempo udržet," poznamenal. Každoroční nábor 2 tisíc lidí bude podle něj třeba udržet ještě po tři roky. Čtěte také: Vydejte se po stopě atentátu na Heydricha Podle Šmerdové bude třeba armádu, profese i útvary intenzivněji představovat. Lidé si podle ní armádu často spojují s filmy, kde vidí pouze odstřelovače nebo průzkumníky. „Ale je řada profesí, ve kterých mohou uplatnit své vzdělání z civilu," dodala. Armádě nejvíce chybí řidiči, elektrospecialisté, kuchaři, lékaři a strážní u Hradní stráže. Největší podstav mají kromě Hradní stráže protiletadlová jednotka ve Strakonicích, dělostřelci v Jincích a logistici v Klatovech. Rozbíhá se reklama na webových stránkách Šmerdová poznamenala, že se rozbíhá reklama na webových stránkách, využívá se i webu armády a sociálních sítí, na dva měsíce si ministerstvo obrany zaplatí celorepublikovou rozhlasovou reklamu. Tři náborová videa se pouštěla v kinech loni před koncem roku a letos by se měla na plátnech objevit znovu. Ve spolupráci s Českou televizí vznikají dva seriály. Jeden bude zaměřen na představení základního výcviku, druhý bude ukazovat armádu a profese v ní. V dubnu bude na Floře pandur Armáda se chce nadále představovat na akcích typu Bahna nebo Dny NATO, více zamíří také do regionů. Pro Pražany se 26. dubna například v obchodním centru Flora zopakuje Army den. Budou si moct prohlédnout pandur, uvidí také ukázky boje z blízka, výstroj různých vojenských profesí včetně pyrotechniků.

