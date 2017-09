Aplikace eGovernmentu: "Co dělat když" má pomoci s orientací

Ministerstvo vnitra spustilo aplikaci, která má lidem pomoci při řešení důležitých životních situací. Obsahuje návody, jaké instituce musejí lidé navštívit pro vyřízení různých dokladů, navigaci k nejbližším úřadu či na služebnu policie. Program „Co dělat když…“ si lidé mohou zadarmo stáhnout do mobilních telefonů, k dispozici bude také na internetu.

Aplikace "Co dělat, když..."

Aplikace zatím radí, co lidé musejí udělat, když se jim narodí dítě, zemře někdo z rodiny, ztratí doklady, mění trvalé bydliště nebo převádí nemovitost. Po rozkliknutí situace se objeví jednotlivé kroky informující o tom, kde si lidé potřebné věci vyřídí a kolik peněz za to zaplatí. Pomoct jim zároveň může navigace, která je navede k nejbližšímu úřadu, systému Czech POINT nebo na policejní služebnu.

Podle ředitele odboru eGovernmentu ministerstva vnitra Romana Vrby by měl program lidem pomoct, aby se lépe orientovali ve veřejné správě. "Je takový rozcestník pro občana, který vysvětluje, co má dělat, když se mu něco stane," uvedl. Při některých situacích musejí lidé komunikovat s několika úřady, které spadají pod různá ministerstva.

V případě stěhování a změny trvalého bydliště aplikace popisuje 13 kroků, které se musejí udělat. Podle Vrby to je jedna z nejsložitějších situací, jelikož změny musí nahlásit na několika úřadech a potřebuje si vyřídit všechny nové doklady.

Podle Vrby by aplikace mohla pomoct také státní správě. "Díky tomu, že nyní v aplikaci máme všechno popsané, můžeme ty věci zjednodušovat," řekl. Podle něj by v budoucnosti mohly být procesy nastaveny automaticky - například když člověk požádá o nový občanský průkaz, půjde díky sdílení fotografií mezi úřady zároveň zažádat třeba o řidičský. "Lidé si pak na úřad přijdou pro kompletní sadu dokumentů," doplnil Vrba.

Podle náměstka ministra vnitra Jaroslava Strouhala trval vývoj programu půl roku. Postupně by se měl rozšiřovat o řešení dalších životních situací, které mohou člověka potkat. Lidé si zatím mohou aplikaci stáhnout do mobilních telefonů přes obchod Google Play, brzy by měla být také k dispozici v obchodu Apple Store.

Vnitro také pracuje na Portálu občana, který budou moct od července Češi využívat ke komunikaci s úřady. Přes internet bude možné například získat výpisy z rejstříků, zjistit počet trestných bodů pro řidiče nebo výši finančních závazků vůči státu. Testovací provoz portálu by mohl začít na přelomu roku.