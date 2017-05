Ano pro Schillerovou? Sobotka to odtajní zítra ráno

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) sdělí svůj názor na nominaci dosavadní náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové do čela resortu koaličním partnerům v pondělí ráno před jednáním kabinetu.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) sdělí svůj názor na nominaci dosavadní náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové do čela resortu koaličním partnerům v pondělí ráno před jednáním kabinetu. Uvedl to dnes na twitteru. Hnutí ANO ho před tím vyzvalo, aby uspíšil koaliční jednání, které svolal na čtvrteční podvečer, a neprodlužoval "agonii vlády".

"Zítra ráno se před schůzí vlády uskuteční jednání koalice. Sdělím ANO své stanovisko k jejich nominaci na ministerstvo financí," uvedl premiér na sociálních sítích. S šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem se v pátek na nominaci nedohodl. Po setkání uvedli, že jednání budou pokračovat v nadcházejícím týdnu.

Návrh Sobotky na odvolání Babiše čeká na souhlas prezidenta Miloše Zemana, který se má z cesty do Číny vrátit ve čtvrtek. Zeman dnes vzkázal, že by Schillerovou v čele financí akceptoval. Zároveň poznamenal, že pokud by premiér Schillerovou jako ministryni nenavrhl, měla by být vypovězena koaliční smlouva. Pokud by Sobotka Schillerovou nenavrhl, Zeman by patrně řešil situaci podáním avizovaného podnětu k Ústavnímu soudu.

Babiš v pátek odmítl výhrady ČSSD, že by Schillerová ovlivňovala činnost Finanční správy. Tvrdí, že jejím jmenováním ministryní by Sobotka urychlil konec vládní krize. Podle místopředsedy ČSSD Lubomíra Zaorálka ale Schillerová ve Sněmovně velmi suverénně hájila, že kauza jednokorunových nedaněných dluhopisů, které Babiš před lety nakoupil od své tehdejší firmy, se vyšetřovat nemohou.

"Ona se s tím velmi ztotožnila, ona je přímý partner pro Finanční úřad. Já si nedovedu představit, že člověk, který to takto odmítal, pak to bude dělat," uvedl dnes. Jde podle něj nicméně o jeho osobní názor.

