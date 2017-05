ANO povede do voleb Babiš, Ťok, Šlechtová i Pilný

Vedení hnutí ANO bude dnes večer nejen vybírat nového adepta na post ministra financí, ale také ladit podobu kandidátek do sněmovních voleb. Andrej Babiš nastínil Deníku předvolební situaci v ANO.

„Na Vysočině bude naším lídrem předseda hospodářského sněmovního výboru Ivan Pilný, v Ústeckém ministr životního prostředí Richard Brabec, v Karlovarském kraji ministr dopravy Dan Ťok a v Plzeňskem ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová," prozradil Babiš Deníku. V Praze má být jedničkou ministr obrany Martin Stropnický.

Babiš by měl nakonec vést středočeskou listinu. „To je návrh zdejší organizace, zatím jsme to vůbec neřešili," dodal. Na únorovém sněmu ANO přitom Babiš překvapil sdělením, že bude o poslaneckou lavici bojovat z posledního místa. Dvojkou má být hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Babiš se utká se silnými soupeři, ve středních Čechách je lídrem ČSSD Jan Hamáček, TOP 09 Miroslav Kalousek, KDU-ČSL/STAN Vít Rakušan a ODS Jan Skopeček.

Babiš podotkl, že příliš nerozumí tomu, proč se na druhou pozici za ANO Pokorná Jermanová napsala: „Postavení hejtmanů je k debatě. Podle mě by měli být někde uprostřed kandidátek, aby se ukázalo, zda jsou pro hnutí přínosem a voliči je budou kroužkovat. Je to takový test důvěry, ale neměli by být zároveň poslanci i hejtmany, to si neumím představit."

Vládní paralýza

Andrej Babiš doufá, že vládní krize ve středu, kdy hnutí ANO přijde s dalším kandidátem na post ministra financí, skončí. Z dosavadního jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou je rozladěn a momentálně nemá za sebe po ruce žádného náhradníka. „Máte nějaký tip?" zeptal se Deníku.

Dodal, že Sobotkův postoj nechápe, protože zbytečně paralyzuje chod kabinetu. „Paní Schillerová pracuje celý život pro stát, není politička a její odmítnutí nechápu. Pan Sobotka asi chce ministerstvo převzít sám. My ale budeme předkládat další jména, až pana premiéra uspokojíme, koalici opustit nechceme," sdělil Babiš. Celou vládní krizi označil za frašku: „Proč by nemohl Richard Brabec řídit ministerstvo financí, když na postu prvního vicepremiéra jeho minulost spojená s Agrofertem nevadí? Vždyť je to nesmysl."

ČSSD pošilhává po Hradu

Bohuslav Sobotka na úterním volebním sněmu Hospodářské komory uvedl, že před vládou je ještě pět měsíců práce, takže by se jí měla plně věnovat. Zdůraznil, že je především nutné starat se o efektivní čerpání evropských fondů, přípravu výstavby silnic a dálničních úseků či dostavby Dukovan. Upozornil také na to, že po francouzských a německých volbách nabere velkou dynamiku otázka další evropské integrace.

Řekl, že země Visegrádské čtyřky by se měly zasadit o to, aby vnitřní trh EU nepodlehl protekcionismu, například států eurozóny vůči zbytku unie. Vyjádřil se i k současné vládní krizi: „Věřím, že naše demokracie je do té míry stabilní, že v rámci ústavních pravidel dokáže zvládnout výměnu jednoho člena vlády, byť se jedná o ministra financí."

To, jak se prezident Miloš Zeman postavil k vládní krizi, ovlivnilo atmosféru uvnitř ČSSD. Prezidentovo spojenectví s Andrejem Babišem obnovilo v sociální demokracii myšlenku na postavení vlastního prezidentského kandidáta.

Předseda sněmovny Jan Hamáček v pondělí na dotaz Deníku uvedl, že zatím platí usnesení ústředního výboru ČSSD, podle něhož se prezidentské volby budou řešit až v listopadu. Pak ale připustil, že červnové zasedání téhož orgánu by mohlo toto stanovisko změnit.