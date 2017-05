ANO má kandidáta na ministra financí, když Zeman Babiše odvolá

Hnutí ANO má kandidáta na ministra financí, pokud prezident Miloš Zeman z této funkce odvolá vicepremiéra a šéfa hnutí Andreje Babiše. Babiš to dnes řekl České televizi. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) nesmí být tento kandidát spjat s Agrofertem.

"Někoho máme, ale není důležitý, kdo to je, já to nechci komentovat," řekl ČT Babiš. Premiér souhlasí, aby ANO svého kandidáta navrhlo. Požaduje ale, aby byl tento člověk odborně připraven. "A za druhé, nesmí tam být podobný problém jako u Andreje Babiše, to znamená podnikatelská minulost spojená s operacemi Agrofertu," řekl v televizi Sobotka.

Hlavním úkolem nového ministra má podle Sobotky být, aby Finanční správa zkontrolovala všechny jednokorunové dluhopisy, které využil i Babiš, jako někdejší majitel Agrofertu. Babiš v únoru svůj agrochemický a potravinářský holding převedl do svěřenského fondu, což vyžadoval nový zákon o střetu zájmů.

O možné další spolupráci mají dosavadní koaliční partneři ANO, ČSSD a KDU-ČSL jednat příští týden. Dnes Babiš ČTK řekl, že Sobotka soustavně porušuje koaliční smlouvu a uzavřel pakt s předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem. Reagoval tak na Sobotkův výrok o "mocenském paktu" Babiše s prezidentem Zemanem. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček dnes stejně jako Babiš prohlásil, že Sobotka je v paktu s Kalouskem.

Sobotka v minulých dnech oznámil, že podá demisi, aby otevřel cestu k řešení situace kolem ministra financí Babiše. Podle premiéra je Babiš zatížen podezřeními, že neodváděl daně a že úkoloval novináře v médiích, která v minulosti vlastnil, jak mají psát. Zeman uvedl, že by měl z vlády odejít pouze premiér. To by podle Sobotky nevyřešilo příčinu vládní krize. Proto premiér v pátek oznámil, že demisi nepodá a poslal Zemanovi návrh na Babišovo odvolání. Hrad ale podobu návrhu zpochybňuje. Zeman v pondělí odcestuje na návštěvu Libereckého kraje a poté do Číny. Vrátí se 18. května.