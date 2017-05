Babiš: Premiér to komplikuje, dalšího kandidáta navrhneme do středy

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odmítl na dnešním koaličním jednání jmenovat do čela ministerstva financí nejen náměstkyni Alenu Schillerovou, ale i ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Novinářům to řekl vicepremiér Andrej Babiš (ANO).

Babiš uvedl, že nechápe, proč Sobotka odmítá Brabce kvůli jeho vazbám na Agrofert do čela ministerstva, ale s jeho nominací na vicepremiéra nemá problém. ANO chce podle Babiše vládní krizi rychle ukončit, premiér to ale podle něj komplikuje.

Babiš napevno počítá s tím, že z vlády odejde. Pokud by Sobotka přijal dalšího nominanta ANO, s kterým chce hnutí přijít do středečního jednání koalice, Babiš by řekl prezidentovi Miloši Zemanovi, ať ho odvolá. Pravděpodobně by to bylo ke konci května, uvedl. Kdyby ministerstvo financí měl dočasně řídit premiér, nebo někdo za ČSSD, považoval by to za konec spolupráce.

"Tím pádem by koalice skončila, protože to by porušilo už absolutně tu koaliční smlouvu," uvedl. Odmítl, ale potvrdit, že by ANO smlouvu vypovědělo.

Sobotka náměstkyni Schillerové vyčetl zdržování kontrol jednokorunových dluhopisů, navázanost na Babiše a zpřísňování vymáhání daní. Schillerová se proti všem třem důvodům, kvůli kterým ji Sobotka odmítl, ohradila. "Jsem v šoku z argumentů, které padají. Přijala jsem nominaci, protože nemám politické ambice," řekla novinářům.

Je přesvědčena o tom, že by zajistila plynulý chod ministerstva v době skládání rozpočtu. Zdůraznila, že je ve státní službě a na ministerstvo přišla počátkem roku 2016. Slova premiéra považuje za pošpinění celé Finanční správy.

Babiš považuje Schillerovou za nejlepší kandidátku. "Pracuje 26 let ve Finanční správě, je nezávislá a pod státní službou. Obvinění jsou skandální a poškozují ji," řekl. Vyloučil, že by měla po jeho odchodu fungovat jako "nesamostatná loutka", jak uvedl Sobotka. "My se známe asi rok a půl," řekl.

Ze Sobotky má Babiš dojem, že vládní krizi ve skutečnosti nechce řešit. "Chce udržovat v mediálním prostoru ty věci. ČSSD klesly preference a řeší to takto," uvedl. Rozzlobilo ho, že ministrem financí by podle sociálních demokratů neměl být ani Brabec, někdejší ředitel lovosické chemičky Lovochemie, spadající pod Agrofert. "Argumentovat Agrofertem je směšné, (Brabec) odešel, myslím, v roce 2011," řekl Babiš.

Babiš zcela odmítá myšlenku, že by mohl být dočasně vedením ministerstva pověřen Sobotka, jako to bylo nedávno v případě ministerstva průmyslu. S dalším jménem chce přijít do středy. "Samozřejmě ministři nerostou na stromech, tak musíme někoho najít," uvedl. Do funkce by si přál odborníka, nikoliv politického nominanta, s kterými v těchto případech podle něj přichází ČSSD.

Šéf hnutí ANO sice počítá se svým odchodem, ale dál odmítá odstoupit. "Chceme co nejdřív, aby byl ukončen tento spor. Aby pan premiér akceptoval podle koaliční smlouvy našeho nominanta. A když přiletí pan prezident, tak mu řeknu, aby mne teda odvolal ke konci května. Já z té vlády odejdu, ale budu odvolán, nechci podávat demisi, nic jsem neudělal," řekl novinářům. Neodpověděl přímo na dotaz, zda mu odchod z ministerstva uvolní ruce pro předvolební kampaň.