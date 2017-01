Ani silný mráz pražské noclehárny pro bezdomovce nenaplnil

Praha - Teplota vzduchu v hlavním městě v sobotu ráno klesala k minus 15 stupňům Celsia, noclehárny pro lidi bez domova byly přesto obsazeny jen na 85 procent. Informoval o tom ředitel Centra sociálních služeb Tomáš Ján. Podle mluvčího pražské záchranné služby v noci sanitky nevyjížděly k žádnému případu úmrtí v důsledku podchlazení.

Příchod a ubytování bezdomovců na lodi Hermes.Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Lidé bez přístřeší, kteří nechtěli riskovat nocování venku, mohli zamířit do ubytovny na lodi Hermes a do nocležen na Vackově a v Michli. Z kapacitních důvodů nebyl nikdo z nich odmítnut. „Odmítáme, jenom když je někdo úplně pod vlivem alkoholu. To ho potom odvážíme na záchytku nebo k Bulharu, kde máme centrum pro tyto lidi," doplnil Ján.

Vzhledem k tomu, že noclehárny nebyly zcela vytížené, neplánuje Centrum sociálních služeb otevírat další. „Je zbytečné, abychom měli tři noclehárny naplněné na 60 procent," řekl Ján. Pokud by se ale kapacita současných zařízení naplnila, centrum podle něj může otevřít další.

Sanitky nevyjížděly k žádnému případu úmrtí z podchlazení

Noclehárna na lodi Hermes, která kotví na Vltavě pod Štefánikovým mostem, nevybírá kvůli mrazivému počasí až do konce víkendu obvyklý dvacetikorunový poplatek za přespání. „V pondělí se rozhodneme, zdali to ponecháme bez poplatku," doplnil Ján.

Mluvčí pražské záchranné služby Dominik Horn na dotaz uvedl, že sanitky v sobotu v noci nevyjížděly k žádnému případu úmrtí, které by mohlo souviset s podchlazením. Záchranná služba pouze ošetřila dva muže, u kterých bylo podchlazení organizmu jedním ze zdravotních problémů.

V Praze žije čtyři až pět tisíc lidí bez domova

Od loňského listopadu záchranáři evidují 13 bezdomovců, kteří mohli přijít o život v důsledku podchlazení. „Jistou příčinu úmrtí lze ale v terénu stanovit jen zřídka, přesně to prokáže až pitva," doplnil Horn.

V Praze žije podle analýzy, kterou si magistrát nechal zpracovat, 4000 až 5000 lidí bez domova. Ubytovny jich využívá asi 80 procent, ostatní zůstávají na ulici, třeba kvůli svým psům nebo alkoholu. Celkem mohou pražské noclehárny přijmout kolem 800 lidí.

Čtěte také: Zájem bezdomovců o nocleh v Praze kvůli mrazům roste