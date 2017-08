Andrej Babiš: O spolupráci s Okamurou neuvažuji

/ROZHOVOR/ Andrej Babiš se oženil, křižuje republiku se svou vizionářskou knihou a finalizuje volební program. Kromě Pardubického kraje už má také hotové všechny kandidátky.

Podle svých slov do nich nijak výrazně nezasahoval. Dokonce souhlasil s tím, aby tu moravskoslezskou vedl hejtman a stínový ministr školství ANO Ivo Vondrák. „Pokud ale uspěje, bude si muset vybrat, zda chce být poslancem, nebo hejtmanem,“ potvrdil svoje dřívější stanovisko Babiš.

Spoustu zastupitelů i celostátních politiků jste naštval svou tezí, že přímo volení starostové a primátoři by měli řídit obce a města sami, jen s manažery. To myslíte vážně?

Tak to nebylo. Jsem příznivcem přímé demokracie, volíme přímo prezidenta a jsem přesvědčen, že stejně bychom měli volit i starosty a primátory. Ve své knížce nemluvím o rušení zastupitelů, klidně tam mohou být. Otázka je, kolik jich bude.

Při prezentaci vaší knihy O čem sním, když náhodou spím, jsem na vlastní uši slyšela, že jste hovořil o zrušení zastupitelstev.

To si nepamatuji. Já mluvil o přímé volbě a redukci počtu zastupitelů. New York s devíti miliony obyvatel má pět distriktů a 51 zastupitelů. Praha s 1,2 milionu občanů má 1171 zastupitelů. A primátorce se vyčítá, že málo staví a nepřipravila velké projekty, ale ona pro to nemá kompetence. Totéž platí o vládě, kterou v naší historii řídili jen dva lidé, Klaus a Zeman. Čímž neříkám, že to dělali dobře. Současný premiér ale nic neřídí, ten jen moderuje debatu. Tak to nemůže fungovat.

Proto chcete prosadit většinový systém?

Byl by ideální, ale těžko se to prosadí. V programu máme jen změnu na jednokolovou volbu do Senátu. Navrhli jsme i klouzavý mandát ministrů a úpravu jednacího řádu sněmovny, aby se zabránilo zbytečným exhibicím poslanců, kteří mají pracovat hlavně v komisích a ve výborech, ne se předvádět na schůzích sněmovny. Rozhodně není pravda, že chci destruovat parlamentní systém.

Jenže přesně toho se vaši oponenti obávají. Že jako diktátor budete řídit vládu, kontrolovat sněmovnu se 101 poslanci, zrušíte kraje i Senát a prostřednictvím vděčných starostů a primátorů ovládnete celou zemi.

Tak to určitě není. Přece není nic špatného na tom, když budeme debatovat o počtu poslanců. Francouzský prezident Macron ohlásil redukci zákonodárného sboru o třetinu, přitom tam je na jednoho zákonodárce 57 tisíc Francouzů, zatímco u nás to vychází na 17 tisíc Čechů. Macrona ovšem nikdo neobviňuje z ohrožování demokracie. I kdyby v Česku někdo vyhrál volby většinově, máme mechanismy, které by mu zabránily dělat nějaké dramatické změny.

Svody pro toho, kdo má parlamentní většinu, jsou ale veliké, stačí se podívat do Polska nebo Maďarska.

Nic takového v případě hnutí ANO nehrozí. My jen potřebujeme tým, který bude ve vládě pracovat pro lidi, ne pro svoje partaje nebo resorty. Nechápu třeba, proč jsme se nedokázali dohodnout na tom, že se zvýší jen platy učitelů, zaměstnanců v kultuře a sociálních službách. Proč mě přehlasovali a přidali o 21 procent příslušníkům GIBS, kteří už teď berou 60 tisíc?

Na to byste si jako premiér došlápl?

Premiér má zasáhnout, když se ministři chovají nehospodárně, pletou si vládu s cestovní kanceláří a za peníze státu by rádi podnikali jako Marian Jurečka, který chtěl kupovat lesy v Rumunsku a půdu v Africe. Ministři se ve vládě nemají hádat, rozpory si mají vyříkat mimo ni. Do kabinetu musí jít hotový materiál, v něm není místo na koaliční roztržky, silové hlasování a kšefty, tam se má rozhodovat.

Jak chcete mít soudržný tým, když se ministři chovají hlavně stranicky?

Nad stranami je ústavní zákon. Když přišlo na lámání chleba, Sobotka řekl, že koaliční smlouva neplatí, a vyrazil Babiše z vlády. To může udělat každý premiér. Pokud je ale osobnost a má řídicí schopnosti, podobná planá gesta nemá zapotřebí. Měří všem stejně a od všech vyžaduje perfektní výkon.

Už víte, koho byste navrhl na ministra financí?

Vůbec o tom nepřemýšlím, vždyť my v té vládě asi ani nebudeme, nikdo s námi nechce spolupracovat, i když nevím, co tak hrozného jsem udělal.

Tolik skepse není na místě. Starostové získali podnikatele Dědka, který by s vámi rád spolupracoval, u lidovců možná vyhraje křídlo vám nakloněného Jiřího Čunka…

To si nemyslím…

ČSSD vede Lubomír Zaorálek, který koalici s ANO nevylučuje, v ODS se možná prosadí Václav Klaus ml., jenž také nebude proti.

Nechal bych to na voličích.

Vicepremiér a místopředseda ANO Richard Brabec řekl, že máte mnoho společných bodů s SPD Tomia Okamury, například v oblasti ekonomiky. Takže okamurovci přicházejí v úvahu jako koaliční partner?

Pan Brabec tvrdí, že to takhle neřekl. Pan Okamura má svou politickou historii, kandidoval jako loutka Víta Bárty za VV, pak získával z Úsvitu peníze pro svou firmu, proběhl tam nějaký puč. On je samozřejmě výrazná osobnost.

Ovšem poněkud nahnědlá.

Když si vezmu jeho program, tak tam má široké zapojení lidí do řízení společnosti, přímou demokracii, s tím se dá souhlasit.

Na to se vás vůbec neptám. Zajímá mě, zda je pro vás přijatelný člověk, který má xenofobní názory, řeční na demonstracích se šibenicemi a chce vystoupit z EU?

My o spolupráci se stranou pana Okamury neuvažujeme, neumím si to představit. Je zřejmé, že šel do politiky, aby z ní profitoval.

A co tichá podpora komunistů vaší menšinové vládě?

Ne-umím si představit ani to, ale rozhodnou voliči. Bude to o vyjednávání vítěze s druhým v pořadí, ale bůh ví, kdo bude vítěz a kdo dvojka. Samozřejmě je důležité, aby byli schopni domluvit se na programu koaliční vlády.

Vraťme se k vaší snaze řídit stát jako firmu.

Ale vláda se prostě musí řídit, premiér Sobotka nechával všechno vyhnít, nikdy nerozhodl. Koaliční záležitosti jako ČEB nebo EGAP nefungovaly. A ČEZ? Vždyť Sobotka je jeho loutkou, a to byl podle mě také důvod, proč mě vyhodil. Jakmile to udělal, ČEZ ovládl českou vládu. Je přece ne-uvěřitelné, že premiér přinesl usnesení napsané managementem ČEZ, které ukládá ministrovi financí, jak má hlasovat na valné hromadě ČEZ.

Kdybyste se stal premiérem, změníte personální poměry v dozorčí radě a vyměníte vrcholový management ČEZ?

Ježíšmarjá, jestli budu premiér, tak se uvidí. Zatím jím nejsem.

Šušká se, že ČEZ už vaším směrem vyslalo signály. Dobrou spolupráci s ČSSD by rád vyměnil za ještě lepší s ANO. Tak třeba po volbách zase vše pojede dál.

Nic o tom nevím. Nemám žádného lobbistu Pokorného nebo Růžičku, jsem samostatná jednotka a toto vůbec neřeším.

Tak odpovězte přímo. Pokud stanete v čele vlády, budete usilovat o výměnu vedení ČEZ, České televize nebo Všeobecné zdravotní pojišťovny, tedy institucí, které kritizujete?

Chtěl bych, aby ČEZ byl transparentní společnost. Zatím si celé roky dělal, co chtěl, a to díky provizím pro tradiční politické strany. Stačí si k tomu dohledat výroky pana Schwarzenberga. Ačkoliv má stát v ČEZ majoritu, nikdy ho neřídil, byl tam jen do počtu, což je špatně. Pro mě je to triviální záležitost. ČEZ má vzít Dukovany, ocenit je, strčit je do dceřiné společnosti, zařídit financování, udělat dodavatelskou soutěž nebo sehnat koinvestora a postavit nový jaderný blok. Koncepce, že stát má financovat a stavět nové jaderné bloky, je absurdní.

A Česká televize? Některé její pořady proti mě vedou permanentní účelovou kampaň, ale já nemám a nebudu mít žádnou kompetenci někoho vyhazovat. Ale ovládnout ano.

Nechci nikoho ovládnout. Jen říkám, že občané platí za veřejnoprávní rozhlas a televizi poplatky zhruba 7,2 miliardy ročně, ale vlastně nevědí, jak tyto instituce hospodaří.

Jak to, že nevědí? Sněmovna přece schvaluje zprávu o jejich hospodaření, což má přímý vliv na pozice generálních ředitelů ČT a ČRo.

Podívejte, jak se ty zprávy projednávají, na ten super mocenský pakt Sobotka Kalousek, který vždy fungoval. Platí to jak o nynější parlamentní komisi k únikům z vyšetřovacích spisů, tak u lex Babiš. A Sobotka byl tak hloupý, že se nechal Kalouskem dotlačit, aby mě vyhodil z vlády, což přihrálo procenta TOP 09, ale ČSSD je ubralo. Oni se bojí narušení jejich korupčního systému, a tak mluví o ohrožení demokracie Babišem.

Nikdo není imunní. Co říkáte článkům popisujícím, jak si první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek buduje mocenské zázemí tím, že dosadil syna do dozorčí rady Tepláren Brno a zařizuje spřízněnému právníkovi Květoslavu Hlínovi smlouvy s městskými a státními firmami, jako jsou pražský dopravní podnik či České dráhy?

V tom máme trvalý spor. Mně se to nelíbí a několikrát jsem mu to vyčítal. Faltýnek argumentuje tím, že zmiňovaný právník pracuje za podstatně nižší sazby a je spolehlivý. Já bych tak nepostupoval. Jako ministr financí jsem neměl nikoho. My jsme – na rozdíl od socanů – nikdy neměli korupční aféru, žádného Peltu, Kratochvílovou, Březinu. Pokud u nás byl nějaký náznak klientelismu, ihned jsme takového člověka vyhodili. V tomto směru jsem nekompromisní. Kdyby se něco takového stalo, zbavíme se kohokoli, je úplně jedno, kdo by to byl.