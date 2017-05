Babiš se brání, nahrávky s novinářem jsou provokace

Andrej Babiš považuje závažné nahrávky, kde mluví s redaktorem o politických rivalech ve svých bývalých médiích, za podvrh a provokaci. Babiš to dnes po poledni sdělil v Plzni.

Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš považuje zveřejněné nahrávky, na kterých mluví s redaktorem o připravovaných článcích o politických rivalech ve svých bývalých médiích, za zmanipulované. Podle něj to byla provokace ze strany zmíněného novináře. Babiš to dnes řekl novinářům v Plzni.

Vyjádření Marka Přibila

S panem Babišem, jehož jsem vnímal jako svého šéfa, jsem se sešel třikrát. Nikdy jsem nikoho nenahrával, natož abych pracoval pro Chovance, jehož jsem úhlavním nepřítelem. A to i v rámci soudních sporů. Více se k této věci nebudu a nehodlám vyjadřovat. Přátelům děkuji za podporu. Marek Přibil, v Praze 5. května 2017

V předchozích dnech Babiš autenticitu nahrávek, které se v týdnu objevily na internetu, nezpochybnil. Tvrdil však, že je neslyšel. Kvůli záznamům svých rozhovorů ale podal trestní oznámení. Má prý dojem, že je léta sledován a odposloucháván. Babiš je přesvědčen o tom, že za jeho sledováním a odposloucháváním stojí ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). "Je to cílená koordinovaná akce, která má mě zlikvidovat," prohlásil dnes Babiš.

Znovu zopakoval, že žádná média neovlivňuje a akce s odposlechem byla provokace novináře. "On mi tam něco podsouval, já jsme to kopal od sebe. Ten rozhovor byl nepříjemný, byla to provokace, teď už to vím," řekl dnes novinářům ministr financí. Obdobně se vyjádřil i ve čtvrtečním pořadu ČT24 Interview, kde uvedl, že "si určitě nepamatuje, že by se na toto téma s Markem Přibilem scházel". "Je to podvrh. Je to kampaň," řekl v ČT24 Babiš.

Šéf hnutí ANO na nahrávkách diskutuje o připravovaných článcích v médiích, která mu v minulosti patřila. Druhý muž Babišovi říká, že má připravené materiály o ministru zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi nebo vnitra Chovancovi (oba ČSSD). Debatují, zda s jejich publikováním nepočkat až na období před volbami.

Společnost Mafra oznámila, že i když nahrávku považuje za pochybnou, redaktora Mladé fronty DNES, který na ní vystupuje, se rozhodla propustit. List patří stejně jako Lidové noviny do mediální skupiny Mafra, která je součástí holdingu Agrofert. Babiš do února holding vlastnil, poté ho kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do svěřenských fondů.

Marek Přibil nastoupil do deníku MF Dnes jako redaktor na začátku roku 2015, tedy 1,5 roku poté, co se majitelem vydavatelství Mafra stala Babišova skupina Agrofert. Předtím pracoval v časopise Týden, kde zastával pozici vedoucího speciálních projektů. Před příchodem do Týdne působil několik let jako redaktor deníku Právo a pracoval i pro Český rozhlas.

Babiš dnes současně označil za směšné, že mu ČSSD v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou vyčítá "nějaké daňové úniky, protože žádné nemá". Premiérův dnešní návrh na jeho odvolání považuje za šaškárnu. Zároveň znovu odmítl Sobotkovy argumenty a důvody svého odvolání a vše označil za "šílenou kampaň".