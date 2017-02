Andrej Babiš: Havel měl u nás zavést prezidentský systém

Hnutí ANO se chystá na sněmovní volby, v sobotu a neděli si zvolí nové vedení a brzy už také představí svou vizi rozvoje České republiky v příštích dvaceti letech. Jeho předseda Andrej Babiš v rozhovoru s Deníkem tvrdí, že Česko by se mělo inspirovat v zahraničí a vzít si z něj to nejlepší – americký většinový systém, švýcarskou přímou demokracii a německý parlamentní jednací řád.

O víkendu se koná sněm hnutí ANO. Nastudujete si do té doby, kdy hnutí vzniklo?

Já si to celkem pamatuji. Vznikli jsme 10. května 2012. Pan Moravec mě minule terorizoval v televizi, že jsem byl politik už v roce 2011. My ale letos budeme slavit pět let od založení. Nebo vy máte jiné informace?

Na webu hnutí ANO 2011 se v oddílu historie píše: „Na základě požadavků tisíců občanů byla sepsána Výzva, která shrnovala základní myšlenky a teze, jež daly také obsah sdružení ANO. To vzniklo v listopadu 2011." Proto se asi jmenujete ANO 2011, že?

My se tak jmenujeme proto, že v tom roce jsem začal kritizovat korupční systém a tehdejší establishment. Dlouho jsem hledal lídra hnutí, ale nenašel jsem ho. Uvědomoval jsem si, že můj životopis není úplně ideální pro politickou dráhu. I když jsem se choval vždy čestně, podle zákonů i morálky, mohli mi vyčítat členství v KSČ. Na to pyšný nejsem, ale snažím se to teď napravovat tím, že bojuji proti režimu, který sice není totalitní, nýbrž korupční.

Za pět let jste udělali velký skok od vysmívaného subjektu k druhé nejsilnější straně s šesti ministry. Máte pět hejtmanů a několik primátorů včetně Prahy, Brna a Ostravy. Ještě vás politika baví?

To je těžká otázka. Motivace člověka se s přibývajícími lety mění. Od touhy po penězích, autě, domu, rodině, firmě až po radost z toho, že může pomáhat jiným lidem. Přiznávám, že mě těší, jak moc lidí mě podporuje v politice. Kdyby toho nebylo, už bych to asi vzdal. Sloveso baví asi není správné, on je to souboj proti všem. Naši koaliční partneři, hlavně ČSSD, si mysleli, že to s bojem proti korupci nemyslíme vážně, že jen tak plácáme před volbami. A když pak s nimi budeme ve vládě, budeme s nimi kšefty dělat tak, jak byli zvyklí z minulosti. To jsme ale odmítli a oni tomu stále nechtějí uvěřit. Mne v politice hodně překvapila přetvářka, jak si jde koalice s opozicí naoko po krku, ale pak ve sněmovně při hlasování ruku v ruce hlasují proti zvýšení daně z hazardu nebo pro lex Babiš. My jsme se do těchto propletených zákulisních vztahů neintegrovali, nám jde o věc.

Aby to nevypadalo, že na zem sestoupil archanděl Gabriel ve vaší podobě, pojďme k realitě. Není spíš pravda, že vás jako majitele Agrofertu už nebavil systém desátků, které podnikatelé museli odevzdávat úplatným politikům, a proto jste se rozhodl přejít na druhou stranu?

Žádné úplatky jsem nikomu nedával. Samozřejmě poté, co jsem zjistil, jak funguje propojení byznysu se státní správou, justiční mafií, policií, tak jsem měl strach. Když jsem se stal největším zemědělcem a potravinářem, oficiálně jsem bojoval za své zájmy. Je to stejné jako dnes, kdy na tripartitě dostává vláda neskutečnou sodu od zaměstnavatelů a odborářů. Tehdy jsem legitimně lobboval za zájmy agrárníků, kteří zaměstnávali desítky tisíc lidí.

Takže žádné zákulisní kontakty s panem Grossem, Langerem, Šloufem či Rittigem?

Potkávali jsme se na oficiálních akcích, na tenisových zápasech, ale žádné zákulisní dohody tam nebyly. A neznamená to, že jsem si těch lidí vážil.

Ptám se proto, že ozvěny 90. let se stále vracejí, čeká se na vydání exsenátora ODS Nováka k trestnímu stíhání, před soudem je kauza Nagyová, nedávno byl odsouzen Marek Dalík. Vaše vláda se podobných skandálů vyvarovala, ale na krajské úrovni pořád cosi vyplouvá. Jak to tedy je s kmotrovským Českem?

Dneska tu máme oligarchii ČSSD. Nastudoval jsem si, že oligarchie je úzká skupina lidí, která ovládá stát. V současnosti mají největší vliv v zemi pan premiér se svým přítelem Pokorným a pan ministr Chovanec s poradcem Růžičkou. Je totiž v premiérově kompetenci jmenovat šéfy zpravodajské služby BIS a policejní inspekce GIBS (s oběma vyslovuje souhlas vláda – pozn. red.). Nejvyšší kontrolní úřad vede bývalý poslanec sociální demokracie Kala, potom je tady Chovancova policie a civilní rozvědka.

Vždy jde o úhel pohledu. Ministr vnitra Chovanec tvrdí, že reorganizace policie zabránila tomu, aby se stala divizí Agrofertu.

Tomu nerozumím. S bývalým ředitelem ÚOOZ panem Šlachtou jsem se vždy setkával za přítomnosti náměstka Laubeho, jednou dokonce na Bezpečnostní radě státu i s ministrem Chovancem. A vždycky šlo o výhrůžky mé rodině. Účelové lži o tom, že já a Šlachta jsme k sobě měli blízko, jsou nesmyslem. Zásah na Úřadu vlády v létě 2013 nešel našemu hnutí na ruku. Kdyby byly volby v řádném termínu 2014, tak jsme je vyhráli. Naštěstí se to nestalo, protože při našich minimálních zkušenostech a politickém amatérismu by to tehdy byla katastrofa. To, že všichni chodili líbat prsten kmotrům a milenka pana premiéra řídila stát, byl fakt, který se mnou neměl nic společného. A dnes tu máme pány Pokorného a Růžičku, kteří zezadu tahají za nitky. Radek Pokorný jako advokát to dělá fikaně, protože zastupuje velké firmy proti českému státu.

Pokud vím, zastupuje hlavně čínské firmy.

Také, ale i Škodu Transportation, Eurovii atd. A agentura pana Růžičky má peníze z různých státních firem, takže oni jsou ta oligarchie. Já žádné takové lidi kolem sebe nemám.

Ale máte. Náměstkem ředitele Celní správy, která spadá pod ministerstvo financí, je Robert Šlachta, který si teď k sobě bere bývalého vedoucího ostravské expozitury ÚOOZ Milana Komárka.

Pana Komárka jsem v životě neviděl. A když je nějaká akce Celní správy, dal jsem jasný pokyn, že Šlachta se ke mně nesmí přiblížit na deset metrů.

Zatím. Však po volbách to bude jinak a ti dva to všem spočítají.

Jak to můžete říct? Pan Šlachta obvinil moji bývalou firmu Agrotec neprávem, tak mi nepodsouvejte, že jsme se Šlachtou nějací kámoši. Pan premiér navíc řekl, abychom se o Šlachtu postarali, ale když to sám neudělal, skončil na Celní správě.

Milan Chovanec tvrdí, že jediný člověk, který na policejní reorganizaci vydělal kariérním postupem, je Robert Šlachta.

To měl jít se svými zkušenostmi raději do privátu? A pokud vím, kariéru udělal pan Laube, který vykonal špinavou práci a pan Chovanec se pak o něj postaral, když ho umístil na České poště.

Každý se holt stará o to svoje. Pre᠆miér Bohuslav Sobotka říká, že jako podnikatel jste využil mezeru v zákoně a „ojebal" stát. Agrofert v roce 2012 emitoval desetileté dluhopisy v hodnotě tři miliardy na šestiprocentní úrok. Jediným kupcem jste byl vy. Nakoupil jste je za 1,48 miliardy korun. Výhoda byla na obou stranách, vy jste z dividend neplatil daně a Agrofert si úrok odečetl od daňového základu. Proč jste to udělal?

Vždy jsem podnikal podle zákonů. Agrofert věděl, že bude mít velké investice. Moje bývalá firma tehdy měla 22 miliard korun úvěrů, dnes má 37, takže potřeba peněz byla evidentní. Desetileté peníze za šest procent je korektní sazba, existuje na to i posudek. Někteří emitovali podstatně vyšší částky.

A co vaše daňová výhoda?

Já jsem dluhopisy koupil a tu výhodu skutečně získal, ale udělal jsem to jako všichni ostatní. Podnikatel vydělává peníze, aby firma fungovala.

Peníze na nákup dluhopisů jste posílal ze svého soukromého účtu?

Ano. Tady vám mohu ukázat potvrzení z UniCredit bank (Deník již tento dokument zveřejnil – pozn. red.), která drží moje dluhopisy. Když byly zpochybněny moje příjmy, tak jsem ji o výpis požádal,a až bude hotový audit, vyvěsím to na Facebooku. Peníze na dluhopisy šly z mého privátního účtu na účet Agrofertu.

Zlidovělou hláškou „Sorry jako" jste odmítl odpovědět na otázku, jak jste k čistému zisku, který jste na nákup dluhopisů použil, přišel. Jak tedy?

Tak to vůbec nebylo. Na tiskové konferenci 19. ledna k EET jsem odpověděl na otázku antibabišovského webu, kde jsem vzal peníze. Řekl jsem to a ČT to měla natočené. Týden nato za mnou přijely dva televizní štáby 35 kilometrů za Prahu a v rozpětí 10 minut se mě ptaly na totéž. Byl jsem vytočený a řekl jsem, co je vám do mých příjmů, sorry jako. To je samozřejmě špatně, protože jsem to už dávno předtím vysvětlil. Jsem jediný politik, který zveřejnil své příjmy od roku 1993. A proto jsem vyzval všechny ostatní politiky, aby udělali totéž. Na daních jsem zaplatil 337 milionů.

Opravdu 337? Deníku jste v lednu řekl 307, na Novinkách jste napsal 310. Tak kolik?

Na daních z příjmu fyzických osob 310 a na sociálním pojištění 27 milionů korun. Já daně platím, moje firmy sídlí v Čechách, ne jako firmy bohatých lidí, kteří mají sídla v Nizozemsku, Lucembursku nebo na Kypru. Tahám dividendy do Česka, což nikdo jiný nedělá.

Zveřejníte všechny transakce?

Ano, jakmile bude hotový audit. Nikdo si přece nepamatuje svoje příjmy za 23 let zpátky. Když jsem to zjišťoval, poctivě jsem uvedl zdaněné příjmy a pak po dalším novinářském dotazu i ty, které dani nepodléhají. Nemám důvod zatajit jedinou korunu.

Jde o to, že v roce 2014, kdy jste nakupoval zbylou část dluhopisů, jste byl ministr financí.

Nenakupoval. Emise byla v roce 2012 a platil jsem to v roce 2013 a 2014. To už byla jen platba. Zdroje na to, co jsem upsal, se mi uvolnily později.



V tu chvíli jste mohl přijít do sněmovny a říct, že jste možná tak trochu přechytračil stát a chcete to napravit zákonem o dodatečném zdanění korunových dluhopisů.

Neříkejte to. Bylo to podle zákonů. Podnikal jsem za účelem zisku, a když stát takovou výhodu umožnil, využil jsem ji. Co je na tom? Choval jsem se efektivně ve prospěch firmy a dnes se chovám efektivně ve prospěch státu.

Právě proto jste zdanění mohl navrhnout.

Z toho důvodu jsem se ptal paní náměstkyně Hornochové, zda by to mělo smysl. Na poradě ministerstva financí 3. července 2014 dostala úkol do týdne předložit informaci ke zdaňování výnosů dluhopisů v souvislosti s vydáním korunových spořicích dluhopisů.

A Simona Hornochová vám odpověděla, že „emise korunových dluhopisů byla běžným způsobem, jak se vyhnout zdanění dividend". Podle ní to udělali všichni a Finanční správa se tím nezabývala.

Ne, ona napsala: „Této situace využily další subjekty, které v období před zamezením nežádoucí daňové optimalizace emitovaly své korunové dluhopisy. Z hlediska rozpočtových dopadů lze konstatovat, že nežádoucí daňová optimalizace znamenala určitý rozpočtový dopad pouze v případě fyzických osob. Vzhledem k tomu, že bankovní a korporátní dluhopisy nakupují dominantně právnické osoby, byly rozpočtové dopady 2012 predikovány na méně než stamiliony korun."

Takže náměstkyně Hornochová potvrdila, že šlo o nežádoucí daňovou optimalizaci.

V mém případě šlo o to, že Agrofert potřeboval dlouhé peníze a využil k tomu korunové dluhopisy, z nichž se neplatila daň.

Proč se to od té doby nevyřešilo?

V roce 2012 pan Kalousek udělal špatný zákon a teprve, když se začal využívat, se někdo probudil. Při čtení zákona o investičních pobídkách 21. března 2012 padl pozměňovací návrh hospodářského výboru, v němž se navrhovalo zdanění těchto dluhopisů od 1. ledna 2013. Při hlasování o tomto podnětu se pan poslanec Sobotka zdržel, takže byl vlastně proti. Zatímco poslanci ODS byli pro zdanění, všichni poslanci ČSSD hlasovali proti. Kalousek se také zdržel. Zkráceně řečeno, hlasovali pro to, aby Babiš nezdaňoval. A dneska mi to vyčítají a říkají, že to byl trik? Vždyť tomu mohli zamezit. Kdyby podpořili ten pozměňovací návrh, všechny dluhopisy vydané Agrofertem bych musel zdanit. Pan Sobotka ale nejen že nenavrhl dodanit dluhopisy z roku 2012, ale dokonce se zdržel i u návrhu na jejich zdanění od ledna 2013.

Není přiznáním viny to, že chcete dát 52 milionů korun, což je váš výnos za nezdanění v letošním a příštím roce, na charitu?

Určitě ne. Když na mě všichni začali útočit, že jsem měl z těch dluhopisů výhodu, tak jsem řekl, že to dám potřebným lidem. Není to nic výjimečného. Nadace Agrofertu rozdala 210 milionů. Panu profesoru Štěrbovi jsem na onkologii do Brna koupil přístroj za šest milionů. A nikde jsem se tím nechlubil.

Právě. Charitou se většinou lidé nechlubí. Fotografie nemocné holčičky na vašem Facebooku, které jste dal milion na léčení, zaváněla citovým vydíráním voličů.

Ale v čem? Udělal jsem to v dobré víře. Přiznávám, že výhodu jsem kvůli hlouposti státu měl. Jako politik mám ale čistý stůl a nikdo mi nemůže nic vyčítat.

To tedy může. Objektivní střet zájmů, v němž jste se ocitl jako majitel Agrofertu, médií a ministr financí..

…a kdy jsem to zneužil? Nebyl to objektivní, ale teoretický střet zájmů.

Obhajoba vašeho postavení vás stála tolik času, že jste se nevěnoval tomu, čemu jste měl, tedy politice. A možná proto jsme byli svědky rozpadu několika radničních koalic a teď sledujeme v přímém přenosu odvolávání olomouckého hejtmana Ota Košty za ANO.

Jsme mladé politické hnutí, které nemá zásobárnu funkcionářů točících se na různých postech. Kandidáty do krajských voleb vybíraly krajské organizace, i když u pana Košty mám svůj díl viny. Doporučila mi ho paní Jourová, setkal jsem se s ním a měl jsem z něj dobrý pocit. Krajská organizace ANO ho pak nominovala, ale ona si měla prověřit, jaký to je člověk a zda nemá problémy s alkoholem.

Hejtman Košta evidentně rezignovat nehodlá, takže ho odvoláte?

To není otázka na mě. Tam jsou nezávislí radní, to je teritorium pana Faltýnka a Oklešťka. Mě to mrzí, omlouvám se voličům a je to pro nás ponaučení.

Jenže to jste říkali v roce 2014 po komunálních volbách a opakuje se to po loňských krajských. Naučíte se to do letošních sněmovních?

Budeme se tomu věnovat, musíme si to pohlídat, zjistit si informace o kandidátech v místě, kde žijí.

Je známo, že byste rád řídil jednobarevnou vládu pevnou rukou jako svoji firmu. To se ale zřejmě nepodaří…

…možná skončíme v opozici. Výzkumy beru s rezervou, pro mě je relevantní číslo 21 procent hlasů, které jsme získali v krajských volbách. Což tedy bylo strašně málo.

O to víc byste se měli poohlížet po případných koaličních partnerech. Chtěl byste pokračovat v levostředové koalici, nebo byste spíš otočil kormidlem doprava?

Já mám názory, které zastává jak pravice, tak levice. To znamená, že jsem pro vyrovnaný rozpočet, nízké zadlužení, malé zásahy státu do podnikatelské sféry, odbourávání byrokracie, ale také pro vyšší důchody a platy. Mně je líto, když lidé žijí na pokraji chudoby a nemají kde bydlet. Zastávám selský rozum, efektivní řešení a rozpočtovou odpovědnost. Abych dosáhl svých cílů, vždy jsem se obklopoval lidmi, kteří jsou šikovnější než já. Platí too mé bývalé firmě i ministerstvu financí.

Jmenujte.

Na ministerstvu financí jsou někteří náměstci určitě šikovnější než já. Jejich práci bych asi tak dobře nezvládl. Já pracuji jako manažer. Poslouchám názory druhých a pak rozhodnu. A když udělám chybu nebo se objeví nové argumenty, omluvím se. Nejdůležitější je plnit to, co slíbíte. Politici často jen mluví, pak na to zapomenou a volič se nestačí divit.

Aby se nedivil i ve vašem případě. Vy se totiž netajíte tím, že vás parlamentní demokracie štve, protože je neefektivní, zdlouhavá, sněmovna je podle vás žvanírna, na interpelace nechodíte atd. Nenapadne vás jednoho krásného dne, že by bylo nejlepší se parlamentu zbavit?

Není to pravda. Mě baví většinový systém ve Spojených státech. Když nastoupil prezident Trump, hned šel do kanceláře a rozhodoval. Neměl koaliční jednání, komise, rady.

V USA je prezidentský systém.

A proč ho pan Havel nedovezl a nezavedl u nás?

Protože máme stoletou tradici poměrného systému.

Měli jsme jet na stáž do Švýcarska, kde mají funkční systém referend. A do Německa, kde mají v Bundestagu efektivní jednací řád. Já bych chtěl mít německou parlamentní demokracii, většinový americký systém a přímou švýcarskou demokracii. Všude v těchto státech je to vymyšleno dobře.

Získá-li hnutí ANO ve sněmovně většinu, podnikne nějaké kroky tímto směrem?

Určitě by se měl změnit jednací řád sněmovny. Nevidím důvod, proč by mě měli poslanci desetkrát zkoušet a grilovat kvůli Čapímu hnízdu, místo aby mě nechali pracovat. Já jsem předložil nejvíc zákonů – 88. A ve sbírce už jich je 64. A pokud lidé nechtějí Senát, možná by se ústava měla změnit v tom smyslu, že pokud přijde volit méně než 30 procent lidí, místo senátora v tom obvodu zanikne. Měli bychom snížit počet ministerstev a různých zbytečných fondů.

Jinak řečeno, s premiérem Andrejem Babišem by nastal velký průvan.

Nepochybně. A také by se hodně investovalo do obchvatů měst a obcí, dopravní infrastruktury, sportovišť, domovů důchodců, ale i do věznic. Musíme budovat vysokorychlostní železnice, dálnice, připravit zákony, aby nás lidé nevydírali kvůli pozemkům. Je třeba definovat český národní zájem. Proč se to všechno neudělalo už dávno, před vznikem krajů, které jsou jen průtokáč na peníze?

Kdyby tu byl autoritářský režim středoasijského typu, jistě by to všechno šlo rychleji.

Kdyby se vrátil Karel IV., rozhodoval by na počkání. Vždyť se projděte Prahou, jak je krásná. A kolik z toho postavil Karel IV.! Máme obrovské štěstí, že tu byl. Doufám, že i po mně něco zůstane. Po většině politiků ale jen kecy v kleci. A pokud chceme naši zemi posunout dopředu, musíme zjistit, kde jsou na světě nejlepší. Inspirovat se například v Estonsku, kde uděláte elektronické daňové přiznání za čtyři minuty.

Je to závazek hnutí ANO pro příští období?

Je to vize rozvoje České republiky na dvacet let dopředu. Jen nechápu, proč ji neměli v roce 1990 a nešli na ty stáže do světa. Mohli zavolat do Švýcarska, kde by jim stát založený na přímé demokracii udělali na klíč.