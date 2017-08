Alois Dryák, architekt největšího stadionu na světě

Praha /RASTR/ - Jen málo architektů po sobě zanechalo tak pestrou škálu staveb jako Alois Dryák. Byl architektem stadionu na Strahově, který byl vybudován v roce 1926 pro všesokolský slet. Na Vinohradech projektoval budovu Radiopaláce, vytvořil a umístil také sokl pro Myslbekovo sousoší svatého Václava na Václavském náměstí.

Alois Dryák se narodil v roce 1872 v Olšanech u Kladna, studia již ale absolvoval v Praze. Jeho profesorem byl Friedrich Ohmann, jeden z nejvýraznějších tvůrců secesní a historizující architektury na našem území. Alois Dryák měl štěstí i na spolužáky, jedním z nich byl napřiklad Bedřich Bendelmayer. Nejen, že se stali celoživotními přáteli, ale osud je několikrát svedl dohromady i pracovně.

Friedrich Ohmann objevil jedinečný Dryákův talent již za studií a vyzval ho ke spolupráci na vlastních projektech. To pro mladého architekta byla velká šance. Dryák pod Ohmannovým vedením získává nejen praxi, ale hlavně jistou ruku.

První stavby v duchu historismu

V roce 1898 Ohmann dostává pracovní nabídku, které se nedalo odolat. Odjíždí do Vídně pracovat jako hlavní architekt císařského paláce Hofburgu. Rozpracované pražské zakázky po něm dokončují právě Alois Dryák a Bedřich Bendelmayer. Týká se to především domu U České orlice na Ovocném trhu a uzounkého hotelu Garni na Václavském náměstí. Dnes se hotel jmenuje Meran. Jeho secesní fasáda plná ladných křivek a dekorací neustále přitahuje pohledy turistů i Pražanů. Bohatý je i jeho interier ve stejném stylu.

V duchu secese a historismu Dryák projektoval i několik dalších zakázek. Unikátní je jeho dům na Vinohradech v Dykově ulici, jenž má na fasádě vyobrazeny sgrafitové výjevy kde jinde v Praze naleznete podobiznu muže s useknutou hlavou bájné Medusy. Dům byl dostavěn v roce 1899 pro stavitele Šafaříka. Dryák je také autorem několika honosným nájemních domů na hradčanských baštách. Bohužel do jejich realizace vstoupila první světová válka a architekt byl odvelen na frontu. Když se vrátil, nestačil se divit. Zakázky na baštách si mezitím rozebrali jiní.

Vyhrál soutěž, ale Obecní dům nepostavil

K tvorbě architekta už bohužel patří, že některé byť velmi kvalitní návrhy zůstanou jen na papíře a nakonec nejsou realizovány. Největším takovým Dryákovým projektem byla stavba Obecního domu. Alois Dryák vyhrál architektonickou soutěž, ale pražskému zastupitelstvu se jeho budova zdála příliš strohá a málo reprezentativní. Nakonec byli stavbou pověřeni Antonín Balšánek a Osvald Polívka. Proč Dryák nedostal šanci projekt přepracovat, je dodnes otázkou…

STRAHOVSKÝ STADIONNejvětší zakázkou zůstává tvorba Strahovského stadionu. Dryák byl vášnivým sportovcem. Velmi rád cvičil a přirozeně se stal i členem Sokola. Pro Sokol pak ve 20. letech navrhoval několik objektů. Většina z nich byla jen provizorní ze dřeva a dnes je již dávno rozebrána. Strahovský stadion měl ale jiný osud. Byl vybudován v roce 1926 pro VIII. všesokolský slet. Tehdy byl z většiny také dřevěný, až dodatečně se některé části přizdívaly a stavebně zpevňovaly. Jeho otevření ale provázela famózní atmosféra. Jednalo se totiž o vůbec největší stadion na světě. Tribuny sice nebyly kryté a stadion se tak v dešti stával velmi nekomfortním, to byl ale pro nadšené Pražany pouze nepodstatný detail. Celá stavba byla velmi unikátní a měla úžasnou atmosféru. Kapacita stadionu byla 280 000 míst, z toho celých 96 000 k sezení. Na slavnostní otevření přijel na svém oblíbeném koni i sám prezident Masaryk. Od té doby byla budova několikrát modernizována, první úpravy přichází již po šesti letech. V roce 1932 dostává Strahovský stadion definitivní betonovou podobu. O tu se zasloužili architekti F. Balcárek a K. Kopp. Bohužel nevíme, jak by se dostavba Dryákovi líbila. Dokončení se již nedožil. Zemřel náhle ve věku šedesáti let v roce 1932.



OŘECHOVKA

Ve 20. letech se Dryák podílel i na výstavbě prestižní čtvrti Ořechovka. Zde vybudoval dnešní Macharovo náměstí. Už v době výstavby se do těchto míst stahovala pražská smetánka. Vily si zde nechali projektovat bohatí prvorepublikoví podnikatelé, herci i slavné osobnosti. Tomu musela být přizpůsobena i občanská vybavenost Dryák na náměstí navrhl tenisové kurty, rozlehlé dětské hřiště, ale i sáňkařskou dráhu usazenou do svažitého terénu.



PRAŽSKÉ POMNÍKYU velkých sochařských realizací je spolupráce sochaře a architekta téměř nevyhnutelná, a tak za některými pražskými pomníky nalezneme i jméno Aloise Dryáka. V roce 1901 vyhrál spolu se sochařem Suchardou soutěž na pomník Františka Palackého. Práce na pomníku tvůrcům zabrala více než desetiletí. Slavnostně odhalen byl až v roce 1912. Dlouho se nevědělo, kam pomník umístit. Sucharda by byl raději, kdyby se nacházel před budovou Rudolfina, ale nakonec bylo vybráno dnešní Palackého náměstí, kde tvoří dominantu. Ještě před tím architekt také dokončil rozdělaný sokl pro Myslbekovo sousoší sv. Václava na Václavském náměstí.



RADIOPALÁCJen málokterý architekt byl za svého života tak plodný. Uměl se rychle přizpůsobit novým stavebním trendům, bez toho, aby je bezhlavě kopíroval. Jeho tvorba byla nesmírně racionální a důstojná. Na pražských Vinohradech projektoval ve 20. letech hned několik velkých staveb. Je autorem budovy bývalé Tabákové režie (dnes soudu), domu pro nakladatelství Orbis na Vinohradské třídě i nedalekého Radiopaláce. Zde plynule přechází mezi stylem art deco a tehdy oblíbeným rondokubismem.



DŮM V DYKOVĚ ULICI Unikátní dům na pražských Vinohradech byl dostavěn v roce 1899 pro stavitele Šafaříka. Je ho podoba byla navržena v duchu secese a historismu.