Agel chce v pražských Malešicích postavit novou nemocnici

Praha - Společnost Agel, která v Česku i na Slovensku provozuje zdravotnická zařízení, chce ve východní části Prahy postavit novou nemocnici. Koupila už pro ni pozemek. Investice by měla přesáhnout miliardu korun. Média o tom ve čtvrtek informovala mluvčí Agelu Radka Miloševská. V současnosti Agel zpracovává projekt. Na dotaz, kdy by nemocnice měla začít fungovat, mluvčí uvedla, že „v řádu několika málo let".

dnes 16:48 AKTUALIZOVÁNO dnes 16:55

Ilustrační fotoFoto: Deník

Vybudování nemocnice na zelené louce není v Česku obvyklé, podle Agelu se tak stalo naposledy před více než 30 lety. „Naším záměrem není stavět konkurenci stávajícím nemocničním zařízením. Naopak, náš realizační tým připravuje projekty, podle kterých bude nová nemocnice komplementem ke stávající síti fakultních nemocnic," uvedl předseda představenstva společnosti Agel Milan Leckéši. Kterými specializacemi chce Agel stávající nemocniční síť v metropoli doplnit, neuvedl. Agel v současnosti v hlavním městě provozuje dvě polikliniky. Čtěte také: Zeman kritizoval zrušení poplatků: Zdravotnictví tím přišlo o miliardy V Praze je šest velkých nemocnic Nejblíže k lokalitě Malešic, kde má nemocnice vyrůst, leží zřejmě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, která je vzdálená zhruba do pěti kilometrů a nabízí širokou škálu zdravotní péče. Mluvčí později doplnila, že se pozemek nachází u Malešického parku. Od něj je to do vinohradské nemocnice zhruba tři kilometry. V Praze je šest velkých nemocnic, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví, dále vojenská nemocnice, Nemocnice Na Františku, která patří Praze 1, a Nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Lůžková oddělení mají i některá soukromá zařízení a kliniky. Čtěte také: Zavřená interna v Sedlčanech se hejtmanství nelíbí

Skupina Agel u nás není nováčkem Skupina Agel je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. Kromě České republiky skupina působí od roku 2006 i na Slovensku. Skupina zaměstnává téměř 11 tisíc lidí. V České republice provozuje kromě 11 nemocnic také polikliniky, síť lékáren, laboratoře, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. V roce 2015 měla skupina konsolidovaný hospodářský výsledek před zdaněním 740,8 milionu korun. V roce 2014 to bylo 630,4 milionu korun.





Autor: ČTK