Advokát Nečasové chce, aby její podoba zmizela z autobusu Pirátů

Praha - Advokáti Jany Nečasové (dříve Nagyové) požadují po Pirátské straně, aby odstranila podobu někdejší šéfky kabinetu premiéra Petra Nečase z "vězeňského autobusu", s kterým tento týden vyrazila do volební kampaně. Piráti na autobusu poukazují kresbami na kauzy politických protivníků. V předžalobní výzvě, kterou má ČTK k dispozici, žádají zástupci Nečasové také omluvu, v opačném případě hrozí právními kroky.

Nečasová je jedním z pěti cestujících vyobrazených na boku autobusu. Na karikatuře drží loutku v podobě expremiéra Nečase s odkazem na případ údajného zneužití vojenské rozvědky. Kresby doprovází slogan "Pusťte nás na ně! Protože my jsme ti hlídací psi." Podle advokáta Adama Černého strana použila podobu jeho klientky protiprávně a zařazením předsedy Pirátů Ivana Bartoše s obuškem do kresby navíc propaguje fyzické násilí proti jeho klientce.

Počínání Pirátů prý zasahuje do presumce neviny

Policie a soudy se v souvislosti s Nečasovou zabývají několika případy, v žádné z kauz ale ještě nepadl pravomocný rozsudek. Černý kvůli tomu namítá, že počínání Pirátů zasahuje i do presumpce neviny a práva na spravedlivý proces.

„Otázka, zda vyobrazení naplňuje znaky trestného činu, je na posouzení orgánů v trestním řízení, nicméně již v současné době je zřejmé, že vyobrazení obsahující podobu klientky jsou protizákonná a protiústavní," uvádí Černý.

Na autobusu jsou zobrazeni i jiní politici

Nečasová prostřednictvím zástupců namítá i to, že kresba může ohrozit její život, zdraví a vážnost a způsobit tím vážnou újmu. Advokát po politické straně žádá, aby přestala dále podobu Nečasové používat a současně se jí omluvila. Pokud k tomu do tří dnů nedojde, má Černý svolení vymáhat nápravu právní cestou, stojí v dopisu.

Piráti s autobusem chtějí navštívit všechna okresní města, oznámil v pondělí volební manažer Štěpán Štrébl. Piráti do něj pomocí karikatur vedle Nečasové usadili šéfa ANO Andreje Babiše kvůli případu Čapího hnízda, premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) kvůli kauze OKD, předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska v souvislosti s povolováním hazardních her a exhejtmana Davida Ratha s připomínkou jeho korupční kauzy.