25 let Prahy v UNESCu. Hrozilo jí i vyškrtnutí

Praha stověžatá, královská, zlatá a jedinečná. Před čvrtstoletím potvrdil její výjimečnost zápis na seznam světového dědictví UNESCO.

Celková plocha Pražské památkové rezervace tvoří 866 hektarů a zahrnuje ty největší dominanty Prahy: Pražský hrad a Hradčany, Malou Stranu, včetně Karlova mostu, Staré i Nové Město a Vyšehrad. Území zapsané v prestižním seznamu UNESCO se před deseti lety rozrostlo ještě o Průhonický park a zámek.

Směs architektury a slohů je v metropoli neuvěřitelná

Dnes je Praha nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. „Praha je unikátní v mnoha ohledech. Počínaje krajinou, ve které leží, tokem Vltavy a symbiózou terénu, přírody, řeky a architektury. Ta směs architektury a architektonických slohů je v metropoli neuvěřitelná," vystihuje ředitel Národního památkového ústavu v Praze Ondřej Šefců hlavní důvody, které vedly k zapsání historického jádra města na seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Podrobně historii Prahy rozpracoval do výstavy Praha světová, která momentálně probíhá na Kampě a má připomínat výročí zápisu do UNESCa.

Hodnoty je potřeba udržovat

V minulosti se několikrát vyrojily zprávy, že by Praha mohla být z této listiny vyškrtnuta, tak jak se to stalo například Drážďanům. Komise UNESCa se zajímala třeba o výstavbu věžáků na Pankráci, které mohly narušit historické panorama, opravu Karlova mostu nebo budování tunelového komplexu Blanka. Ondřej Šefců považuje některé tyto aféry za umělé.

Například vybudování Blanky by podle něj těžko vedlo k tomu, že by byla Praha ze seznamu vyřazena. Jedním dechem ale dodává, že některé hodnoty je nutné udržovat. Patří mezi ně především pražské horizonty a panoramata.

„Jejich narušením by mohly zaniknout i důvody, proč byla Praha do prestižního seznamu zařazena. Pak by bylo vyškrtnutí logické," míní. To ovšem naštěstí v nejbližší době nehrozí. Naopak se plánuje, že by seznam mohl být obohacen o jednu z pražských staveb. O nominaci se příští rok bude pravděpodobně ucházet vinohradský kostel Nejsvětějšího srdce Páně od slovinského architekta Josipa Plečnika. Součástí žádosti o nominaci, kterou připravuje Slovinsko ve spolupráci s Českem, by měly být i další Plečnikovy stavby, které postavil v Lublani.